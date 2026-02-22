للقطاعين الحكومي والخاص.. موعد أول إجازة رسمية في مصر 2026

مع اقتراب نهاية شهر فبراير، يتزايد بحث العاملين في القطاعين الحكومي والخاص عن موعد أول إجازة رسمية في مصر خلال 2026، خاصة أن فبراير يُعد من الأشهر التي تخلو من العطلات الرسمية مدفوعة الأجر، حيث تمثل الإجازات فرصة مهمة لاستعادة النشاط وتنظيم الحياة الأسرية، إلى جانب دورها في تنشيط السياحة الداخلية وحركة الأسواق.

هل يشهد فبراير 2026 إجازات رسمية؟

وفق الأجندة السنوية للعطلات، لا يتضمن شهر فبراير 2026 أي مناسبات وطنية أو دينية تمنح العاملين بالدولة أو القطاع الخاص إجازة رسمية مدفوعة الأجر، حيث يستمر العمل بصورة طبيعية طوال الشهر، مع الاكتفاء بالعطلات الأسبوعية المعتادة.

وتكون الإجازة الأسبوعية غالبًا يومي الجمعة والسبت في الجهات الحكومية، بينما قد تختلف في بعض شركات القطاع الخاص وفقًا لطبيعة النشاط وساعات التشغيل. ويُعرف فبراير بأنه من أكثر شهور العام استقرارًا من حيث عدد أيام العمل، مقارنة بالأشهر التي تتضمن أعيادًا قومية أو دينية.

موعد أول إجازة رسمية مرتقبة في 2026

تُعد إجازة عيد الفطر المبارك، أول عطلة رسمية منتظرة بعد انتهاء فبراير، ومن المتوقع أن تحل خلال شهر مارس 2026، وفق الحسابات الفلكية المرتبطة بالتقويم الهجري.

وعادة ما يصدر قرار رسمي قبل المناسبة بوقت كافٍ لتحديد عدد أيام الإجازة للعاملين في الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة، فيما يتم إعلان ضوابط تطبيق الإجازة داخل مؤسسات وشركات القطاع الخاص بشكل منفصل.

وغالبًا ما تمتد إجازة عيد الفطر لعدة أيام متتالية، ما يجعلها من أطول العطلات الرسمية خلال العام، ويحرص المواطنون على استغلالها في السفر الداخلي، أو زيارة الأقارب، أو قضاء وقت أطول مع الأسرة.

سياسة ترحيل الإجازات الرسمية

خلال السنوات الماضية، تم اعتماد سياسة ترحيل بعض الإجازات التي تتوسط الأسبوع إلى يوم الخميس، بهدف توحيد مواعيد العطلات الأسبوعية ومنح العاملين فرصة للحصول على عطلة ممتدة، خاصة لمن يسافرون بين المحافظات.

ويتم تطبيق هذا النظام بقرارات رسمية، مع استثناء الإجازات الدينية المرتبطة بالتقويم الهجري، حيث يتم منحها في موعدها الفعلي دون تغيير.

عدد الإجازات الرسمية في مصر خلال 2026

تشير الأجندة السنوية إلى أن إجمالي عدد الإجازات الرسمية في مصر خلال عام 2026 يبلغ نحو 18 يومًا مدفوعة الأجر، للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص، إضافة إلى طلاب المدارس والجامعات، وذلك دون احتساب العطلات الأسبوعية.

وتشمل هذه الإجازات عددًا من المناسبات الدينية والوطنية، من أبرزها:

ـ عيد الفطر المبارك

ـ عيد الأضحى المبارك

ـ عيد تحرير سيناء

ـ ذكرى ثورة 23 يوليو

ـ المولد النبوي الشريف

ـ عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر)

ويتم الإعلان عن تفاصيل كل إجازة رسميًا قبل موعدها، لضمان تنظيم العمل داخل المؤسسات المختلفة، وتمكين المواطنين من التخطيط المسبق لاستغلال فترات الراحة بأفضل صورة ممكنة.