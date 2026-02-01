قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عمرو سعد يكشف السبب الحقيقي لاعتزاله الأعمال الدرامية
رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات يكشف عن سبب ارتفاع أسعار السجائر
عمرو سعد يتحدى: مسلسلي هو الأعلى قيمة تسويقية في مصر والوطن العربي
الزمالك يهزم المصري2-1 ويتصدر مجموعته في الكونفدرالية
اللجنة المصرية بغزة: سيتم افتتاح مدارس في وسط القطاع قريبًا
شبهة احتكار.. لميس الحديدي تطالب بالتحقيق في رفع أسعار الهواتف المحمولة
كلمة شيخ الأزهر بمؤتمر استثمار الخطاب الديني وأثره على تعزيز حقوق المرأة
لم يؤخذ رأينا.. نقيب الأطباء يرفض مشروع قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية
بعد موجة تقلبات عنيفة.. استقرار أسعار الذهب في مصر ختام التعاملات
الحبس سنة عقوبة تزوير الكود التعريفي للمعتمر.. طبقا للقانون
الكونفدرالية الأفريقية | عدي الدباغ يعيد تقدم الزمالك أمام المصري
مدارس أم المؤمنين تنعى شقيقة النائب محمد أبو العينين
هل توجد إجازة رسمية في فبراير؟.. قائمة العطلات في 2026 كاملة

هل توجد إجازة رسمية في فبراير؟.. قائمة العطلات في 2026 كاملة
هل توجد إجازة رسمية في فبراير؟.. قائمة العطلات في 2026 كاملة
عبد العزيز جمال

يبحث عدد كبير من المواطنين في مصر عن قائمة الإجازات القادمة في 2026، عقب انتهاء آخر عطلة رسمية في شهر يناير، وهي إجازة ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، التي حصل عليها العاملون بالدولة وفق قرار مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

إجازة 25 يناير

ويأتي هذا الاهتمام في إطار متابعة المواطنين لمواعيد الإجازات الرسمية، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، ورغبة الكثيرين في التخطيط المسبق للإجازات والسفر والالتزامات الأسرية.

قائمة الإجازات القادمة في 2026 بعد إجازة 25 يناير

ووفقًا لأجندة العطلات الرسمية، فإن أول إجازة رسمية مقبلة بعد إجازة ثورة 25 يناير ستكون إجازة عيد الفطر المبارك، على أن تمتد من يوم الجمعة 20 مارس وحتى يوم الأحد 22 مارس 2026، وذلك وفق الحسابات الفلكية المعلنة، مع التأكيد أن الموعد النهائي يخضع لما تعلنه دار الإفتاء.

30 يومًا إجازة للعاملين في القطاع الخاص بقانون العمل الجديد في هذه الحالة

خريطة الإجازات الرسمية المتبقية في 2026

وجاءت قائمة الإجازات القادمة في 2026 على النحو التالي:

إجازة عيد الفطر المبارك

من يوم الجمعة 20 مارس إلى يوم الأحد 22 مارس 2026

عيد شم النسيم

يوم الاثنين 13 أبريل 2026

عيد تحرير سيناء

يوم السبت 25 أبريل 2026

عيد العمال

يوم الجمعة 1 مايو 2026

وقفة عيد الأضحى المبارك

يوم الثلاثاء 26 مايو 2026

عيد الأضحى المبارك

من يوم الأربعاء 27 مايو إلى يوم الجمعة 29 مايو 2026

رأس السنة الهجرية

يوم الأربعاء 17 يونيو 2026

ذكرى ثورة 30 يونيو

يوم الثلاثاء 30 يونيو 2026

ذكرى ثورة 23 يوليو

يوم الخميس 23 يوليو 2026

المولد النبوي الشريف

يوم الأربعاء 26 أغسطس 2026

عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر 1973)

يوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026

موعد الإجازة القادمة رسميًا

وبحسب أجندة العطلات الرسمية، فإن موعد الإجازة القادمة في 2026 سيكون مع حلول عيد الفطر المبارك، المقرر فلكيًا يوم الجمعة 20 مارس 2026، وتستمر الإجازة حتى يوم الأحد 22 مارس، مع إمكانية تغيير الموعد وفق الرؤية الشرعية التي تعلنها دار الإفتاء المصرية.

إجازة نصف العام الدراسي

هل توجد إجازة رسمية في شهر فبراير 2026؟

وبالرد على السؤال المتداول حول هل توجد إجازة رسمية في شهر فبراير 2026، أوضحت أجندة العطلات الرسمية أنه لا توجد أي إجازات رسمية خلال شهر فبراير، حيث يقتصر الأمر فقط على الإجازات الأسبوعية، والتي تكون يومي الجمعة والسبت في بعض القطاعات، ويوم الجمعة فقط في قطاعات أخرى.

الإجازات القادمة الإجازات قائمة الإجازات القادمة في 2026 إجازة رسمية أول إجازة قادمة في 2026 خريطة الإجازات الرسمية المتبقية في 2026 إجازة عيد الفطر المبارك موعد الإجازة القادمة رسميًا

