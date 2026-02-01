كامل الوزير: خطة شاملة لتطوير السكك الحديدية والأنفاق وتعظيم الفرص الاستثمارية لدعم التشغيل

​أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، خلال اجتماعه اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الوزارة قطعت شوطاً كبيراً في تنفيذ خطة تطوير هيئة السكك الحديدية التي شملت تحديث الوحدات المتحركة من جرارات وعربات، وتطوير البنية الأساسية وأنظمة التحكم والورش، بالإضافة إلى الاستثمار في العنصر البشري والهيكلة المالية للهيئة، لافتاً إلى أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعمل حالياً على الاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية المتاحة لديها بما يسهم بشكل مباشر في دعم نفقات التشغيل وتوفير الموارد اللازمة للتحديث المستمر.

​وأوضح الوزير خلال العرض الذي قدمه بحضور وزيرة التخطيط ومسئولي اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية، أن العمل مستمر لتطوير أداء الهيئة القومية للأنفاق وتدعيم قدراتها عبر تحديث شبكة مترو القاهرة الكبرى وتنفيذ المشروعات العملاقة في مجال الجر الكهربائي كالقطار الكهربائي السريع والخفيف والمونوريل، بهدف تفعيل الأداء الاقتصادي للهيئة ورفع كفاءة خدماتها، مشدداً على أن رؤية الوزارة لا تقتصر فقط على الجوانب الفنية والإنشائية بل تمتد لتشمل صياغة نموذج اقتصادي مستدام للهيئات التابعة يضمن تقليل الاعتماد على الموازنة العامة للدولة من خلال تعظيم الإيرادات غير التقليدية وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص في الإدارة والتشغيل.

​كما أشار الفريق كامل الوزير إلى أن خطة الهيكلة المالية تهدف بالأساس إلى تحويل هذه الهيئات إلى كيانات اقتصادية رابحة قادرة على الوفاء بالتزاماتها وتوفير خدمة تليق بالمواطن المصري، معتبراً أن ما تم تحقيقه في تطوير المنظومة يمثل قاعدة انطلاق قوية نحو تحسين الأداء المالي، حيث يتم العمل بالتوازي مع التوسعات الكبرى في شبكات النقل على ضمان استدامة هذه المشروعات وتطوير كوادرها البشرية، بما يتوافق مع توجهات الدولة لإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية ورفع معدلات كفاءتها وفعاليتها في دعم الاقتصاد الوطني.