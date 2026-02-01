قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

"مسيرة في خدمة التعليم".. النائبة صبورة السيد تنعى السيدة خديجة أبو العينين

الراحلة خديجة ابو العينين
الراحلة خديجة ابو العينين
يارا أمين

نعت النائبة صبورة السيد، عضو مجلس النواب، السيدة خديجة أبو العينين، مؤسسة مدارس أم المؤمنين، التي وافتها المنية بعد مسيرة طويلة من العطاء والعمل المجتمعي، كرّست خلالها حياتها لتربية النشء وخدمة العملية التعليمية حتى آخر أيامها.

وأعربت النائبة عن خالص تعازيها لأسرة الراحلة وتلاميذها ومحبيها، مؤكدة أن الفقيدة كانت نموذجًا يُحتذى به في الإخلاص والتفاني في خدمة التعليم، وتركَت أثرًا طيبًا وبصمة واضحة في نفوس أجيال عديدة.

واختتمت النائبة نعيها بالدعاء للفقيدة بالرحمة والمغفرة، وأن يلهم الله أهلها وذويها ومحبيها الصبر والسلوان.

تقام صلاة الجنازة على المغفور لها بإذن الله  خديجة أبو العينين بعد صلاة ظهر الغد الإثنين من مسجد الشرطة في الشيخ زايد بمدينة 6 أكتوبر، والعزاء بعد الجنازة بالمسجد بناء على وصية الراحلة رحمها الله وأسكنها فسيح جناته، وألهم أسرتها الكريمة الصبر والسلوان. وإِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.

وتوفيت إلى رحمة الله تعالى مربية الأجيال خديجة أبو العينين – مُؤسسة مدارس أم المؤمنين -  شقيقة النائب محمد أبو العينين- عصر اليوم الأحد بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل الصالح وتربية النشء حتى اللحظات الأخيرة من حياتها جعله الله في ميزان حساناتها .

