تعرف على موعد وصول بعثة الترجي التونسي القاهرة استعدادًا لمواجهة الأهلي

تصل بعثة الترجي التونسي إلى القاهرة اليوم، الخميس، على متن طائرة خاصة، لخوض مواجهة الأهلي يوم السبت المقبل في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ونجح فريق الترجي في تحقيق فوز صعب على حساب الأهلي، بهدف نظيف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الذهاب بربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا نسخة 2025-2026.

موعد مباراة الأهلي والترجي في الإياب

من المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الأهلي والترجي يوم السبت الموافق 21 مارس الجاري، ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وسط ترقب كبير من جماهير الفريقين لمتابعة واحدة من أقوى مباريات البطولة هذا الموسم.