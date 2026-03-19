بعد عبور طلائع الجيش.. موعد مباراة زد في نهائي كأس مصر

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي زد إلى نهائي كأس مصر 2026، بعد فوزه على طلائع الجيش بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي أقيم امس على ملعب استاد جهاز الرياضة العسكري.

وينتظر زد في النهائي الفائز من مواجهة نصف النهائي الأخرى بين بيراميدز وإنبي، المقررة يوم 3 أبريل 2026، فيما يُقام النهائي يوم 10 مايو 2026 على استاد القاهرة الدولي.

موعد نهائي كأس مصر

وحدد الاتحاد المصري لكرة القدم موعد المباراة النهائية يوم 10 مايو 2026 في تمام الساعة 8:30 مساءً على استاد القاهرة الدولي.

حال انتهاء المباراتين بالتعادل

وتم التأكيد على أنه في حالة انتهاء الوقت الأصلي للمباراتين بالتعادل يتم اللجوء لوقت إضافي على شوطين، وحال استمر التعادل يتم اللجوء إلى ركلات الترجيح لحسم المتأهل إلى المباراة النهائية.