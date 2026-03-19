تجارة وسياسة.. كامارا يعلق على سحب لقب أفريقيا من السنغال ومنحه للمغرب

تحدث اللاعب السنغالي السابق ديوماسي كامارا حول الجدل الدائر بعد قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بسحب لقب كأس أمم إفريقيا من السنغال ومنحه للمغرب، معبرًا عن موقفه بصراحة ووضوح.

أوضح كامارا أن فريقه واجه العديد من الصعوبات قبل المباراة النهائية، حيث لم يتم توفير دعم كافٍ للفريق السنغالي: “تم إخراجنا من محطة القطار دون مرافقة، ومنح مشجعينا فقط 2000 تذكرة، ولم يُوفر للفريق فندق أو ملعب تدريب قبل أقل من 48 ساعة من المباراة، باستثناء مركب محمد السادس الذي استُخدم لإقامة المنتخب المضيف”.

وأشار كامارا إلى أن السنغال أثبتت تفوقها داخل الملعب، لكن القرار الرسمي لم يعكس ذلك: “تم إلغاء هدف صحيح في الدقيقة 90، وأُختُرعت ركلة جزاء في الدقيقة 97… هنا لم يعد الأمر كرة قدم، بل أصبح تجارة وسياسة”.

وأكد اللاعب أن قرار فريقه بمغادرة الملعب كان نابعًا من شعور عميق بالظلم والإنصاف: “كان قرار المغادرة نابعًا من قلب شعب صادق وأصيل، اعتاد كثيرًا على ظلم الأقوياء، لكنه هذه المرة قال: كفى”.

وأشاد كامارا بالروح القتالية لفريقه، رغم إعلان المغرب بطلًا للبطولة بعد شهرين من النهائي، معتبرًا ذلك “أعظم انتصار لنا، انتصار لا يمكن لأحد أن يسلبه منا”.

واختتم اللاعب السنغالي حديثه بالقول: “سعيد لأولئك الذين، مثلي قبل 20 عامًا، ما زالوا يعيشون كرة القدم بشغف وعدالة”