سيف زاهر يحتفل بتأهل زد لنهائي كأس مصر: أسعد يوم في حياتي

أعرب الإعلامي سيف زاهر الرئيس التنفيذي لنادي زد عن سعادته بتأهل فريق زد إلى نهائي بطولة كأس مصر بعد الفوز على فريق طلائع الجيش، بثلاثية مقابل في الدور نصف النهائي.

وكتب سيف زاهر عبر حسابه علي فيسبوك "النهاردة أسعد يوم في حياتي فخور برجالة (زد) … يستاهلوا يكونوا في نهائي كأس مصر ألف مبروك للأبطال.

واضاف" ألف مبروك لمحمد شوقي و خالد بيبو ومبروك لأصحاب الفكرة وأصحاب المشوار أنسي ساويرس – هيثم عبد العظيم – أحمد عبد الله القادم أقوى بإذن الله"

وبذلك ينتظر فريق زد بقيادة مديره الفني محمد شوقي، الفائز من بيراميدز وإنبي، لمواجهته في نهائي كأس مصر، الذي يتأهل له فريق زد للعام الثاني على التوالي.