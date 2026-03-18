الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

نلبس صيفي ولا شتوي؟.. الأرصاد تكشف ملامح طقس عيد الفطر 2026

ولاء خنيزي

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعاتها لحالة الطقس خلال إجازة عيد الفطر المبارك 2026، مشيرة إلى استمرار حالة من عدم الاستقرار الجوي على أغلب أنحاء الجمهورية، بداية من الخميس 19 مارس وحتى الاثنين 23 مارس، وسط تحذيرات من أمطار ورياح نشطة.

تقلبات جوية وأمطار متفاوتة

أوضحت الهيئة أن البلاد ستشهد خلال أيام العيد فرصًا لسقوط أمطار متفاوتة الشدة، قد تكون رعدية في بعض الفترات، خاصة على المناطق الشمالية وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مع امتداد تأثيرها إلى أجزاء من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

رياح نشطة وأتربة في الأجواء

تشهد أغلب المناطق نشاطًا ملحوظًا للرياح، بسرعة تتراوح بين 40 و50 كم/س، ما يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة، خاصة في المناطق المكشوفة والطرق الصحراوية، وهو ما قد يؤثر على مستوى الرؤية الأفقية ويزيد الإحساس ببرودة الطقس.

وتزداد شدة الرياح اعتبارًا من الأحد 22 مارس وحتى الاثنين 23 مارس، ما يستدعي الحذر خلال التنقل.

طقس متباين بين النهار والليل

بحسب التوقعات، يسود طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، بينما يميل إلى الدفء خلال ساعات النهار على أغلب المناطق، ويكون أكثر حرارة في جنوب الصعيد، في حين تنخفض درجات الحرارة ليلًا لتصبح الأجواء باردة.

تفاصيل درجات الحرارة خلال أيام عيد الفطر 2026

في إطار توقعاتها لحالة الطقس، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن بيان تفصيلي بدرجات الحرارة المتوقعة في مختلف مناطق الجمهورية خلال الفترة من 19 إلى 23 مارس 2026، والتي تعكس أجواءً متقلبة بين اعتدال نسبي نهارًا وبرودة ملحوظة ليلًا.

وجاءت التوقعات على النحو التالي:

الخميس 19 مارس:

  • القاهرة الكبرى والوجه البحري: تتراوح بين 13 درجة للصغرى و23 درجة للعظمى
  • السواحل الشمالية: من 12 إلى 20 درجة
  • شمال الصعيد: من 11 إلى 24 درجة
  • جنوب الصعيد: من 13 إلى 27 درجة

الجمعة 20 مارس:

  • القاهرة الكبرى والوجه البحري: بين 14 و23 درجة
  • السواحل الشمالية: من 11 إلى 21 درجة
  • شمال الصعيد: من 11 إلى 25 درجة
  • جنوب الصعيد: من 14 إلى 28 درجة

السبت 21 مارس:

  • القاهرة الكبرى والوجه البحري: من 11 إلى 22 درجة
  • السواحل الشمالية: بين 11 و19 درجة
  • شمال الصعيد: من 10 إلى 25 درجة
  • جنوب الصعيد: من 14 إلى 29 درجة

الأحد 22 مارس:

  • القاهرة الكبرى والوجه البحري: من 12 إلى 21 درجة
  • السواحل الشمالية: بين 11 و19 درجة
  • شمال الصعيد: من 9 إلى 22 درجة
  • جنوب الصعيد: من 12 إلى 27 درجة

الاثنين 23 مارس:

  • القاهرة الكبرى والوجه البحري: من 12 إلى 23 درجة
  • السواحل الشمالية: بين 11 و19 درجة
  • شمال الصعيد: من 10 إلى 24 درجة
  • جنوب الصعيد: من 13 إلى 28 درجة

نصائح مهمة خلال أيام العيد

وجهت الهيئة عدة إرشادات للمواطنين، أبرزها:

  • ارتداء ملابس مناسبة لتقلبات الطقس بين النهار والليل
  • تجنب التعرض المباشر للهواء البارد صباحًا، خاصة للأطفال وكبار السن
  • الحذر أثناء القيادة في ظل الأتربة وانخفاض الرؤية
  • متابعة النشرات الجوية بشكل مستمر لمعرفة آخر التحديثات
طقس طقس عيد الفطر 2026 طقس عيد الفطر طقس العيد هيئة الأرصاد الجوية الهيئة العامة للأرصاد الجوية

نظام رجيم صحي بعد العيد.. خطة سريعة لإنقاص الوزن والتخلص من دهون الكحك بدون حرمان
) احذريها يوميًا.. مشروبات شهيرة قد تسبب حصوات الكلى دون أن تشعري
طريقة عمل البيض بالبلوبيف
علاقة صحة الفم بسرطان القولون
