الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

الأرصاد تُحذر: تقلبات جوية حادة.. وأمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة

الأرصاد تُحذر: تقلبات جوية حادة.. وأمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة
الأرصاد تُحذر: تقلبات جوية حادة.. وأمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة
ولاء خنيزي

في ظل حالة من التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد، أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحذيرات مهمة للمواطنين بشأن طقس اليوم الأربعاء 18 مارس 2026، مؤكدة استمرار حالة عدم الاستقرار على معظم أنحاء الجمهورية، وسط توقعات بهطول أمطار متفاوتة الشدة ونشاط ملحوظ للرياح.

طقس غير مستقر وأمطار رعدية على عدة مناطق

أوضحت الهيئة أن البلاد تتأثر بكتل هوائية غير مستقرة، يصاحبها تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة والعالية، ما يؤدي إلى سقوط أمطار قد تكون رعدية في بعض الفترات.

ومن المتوقع أن تشمل الأمطار مناطق واسعة من:

  • شمال البلاد
  • القاهرة الكبرى
  • شمال وجنوب الصعيد

فيما تشتد حدة الأمطار على:

  • سيناء
  • محافظة البحر الأحمر
  • خليج السويس
  • شمال الصعيد

وقد تصل الأمطار في هذه المناطق إلى غزيرة ورعدية، مع احتمالية سقوط حبات البَرَد، وهو ما يزيد من فرص تشكّل السيول، خاصة في المناطق الجبلية والطرق السريعة.

تحذير من السيول واضطراب الملاحة البرية

حذّرت الأرصاد من احتمالية تشكّل السيول على بعض الطرق، لا سيما:

  • الطرق المؤدية من وإلى محافظة البحر الأحمر
  • الطرق الرابطة بين البحر الأحمر وشمال الصعيد

وأكدت ضرورة توخي الحذر الشديد أثناء القيادة، خاصة في المناطق المفتوحة والجبلية.

رياح نشطة وأتربة تؤثر على الرؤية

تشهد أغلب أنحاء الجمهورية نشاطًا للرياح تتراوح سرعتها بين 40 إلى 50 كم/س، ما يؤدي إلى:

  • إثارة الرمال والأتربة
  • انخفاض مستوى الرؤية الأفقية
  • تأثر بعض المناطق، خاصة جنوب وشرق القاهرة وجنوب البلاد

نصائح الأرصاد للمواطنين

دعت الهيئة المواطنين إلى الالتزام بعدد من الإرشادات المهمة لتجنب المخاطر، أبرزها:

  • الابتعاد عن الأشجار واللوحات الإعلانية والمباني القديمة
  • الحذر أثناء السير أو القيادة في أوقات انخفاض الرؤية
  • تجنب الطرق المعرضة لتجمع المياه أو السيول
  • ارتداء الكمامات لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية عند الخروج
  • متابعة النشرات الجوية بشكل مستمر

متابعة مستمرة وتحديثات دورية

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنها تتابع تطورات الحالة الجوية أولًا بأول، مشددة على إصدار تحديثات دورية وفقًا لأي مستجدات، لضمان اطلاع المواطنين على آخر التوقعات والتحذيرات.

