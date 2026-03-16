الشطرنج.. اكتشاف لعبة لوحية قديمة في جنوب روسيا تعود إلى 3000 قبل الميلاد

تمكّن علماء آثار من اكتشاف بقايا لعبة لوحية قديمة في جنوب روسيا يُعتقد أنها تعود إلى نحو 3000 عام قبل الميلاد، ويرى الباحثون أن هذه اللعبة قد تمثل أحد الأشكال المبكرة لما يُعرف اليوم بلعبة الشطرنج.

ويمنح هذا الاكتشاف أدلة مهمة على وجود تواصل ثقافي بين حضارات بلاد ما بين النهرين القديمة والمجتمعات التي عاشت في سهوب أوراسيا قبل أكثر من خمسة آلاف عام، وذلك بحسب ما نشره موقع "greekreporter".

وجاءت هذه النتائج خلال أعمال تنقيب نفذها باحثون من المركز العلمي الجنوبي التابع للأكاديمية الروسية للعلوم داخل تل جنائزي يُعرف باسم تل أغليتسكي الأول في مقاطعة أكسايسكي جنوب روسيا. ويعود تاريخ هذا التل إلى الألفية الرابعة قبل الميلاد، وهي فترة شهدت نشاطاً ملحوظاً في التبادل الثقافي بين المجتمعات المنتشرة في مناطق أوراسيا.

اكتشاف أدوات اللعبة داخل مقبرة قديمة

عُثر على أدوات اللعب داخل تل دفن يُطلق عليه اسم "كورجان"، وهو نوع من المقابر كان شائع الاستخدام لدى مجتمعات السهوب لدفن موتاهم.

وخلال الحفريات، اكتشف علماء الآثار مجموعة من قطع اللعبة بالقرب من رفات شخص دُفن على جانبه الأيمن في وضعية منحنية، وهي طريقة دفن معروفة في تلك الحقبة. كما وُضعت إلى جانب الجثمان عدة مقتنيات اعتُبرت قرابين جنائزية، من بينها إناءان خزفيان بقاع مدببة، إضافة إلى حجرين من الصوان وأداة حجرية أخرى.

ويرجّح الباحثون أن هذه القطع ربما كانت تحمل دلالات رمزية مرتبطة بطقوس الدفن، أو أنها تعكس ممتلكات شخصية تخص المتوفى.

لوحة لعب بتصميم غير مألوف

اللوحة المكتشفة جاءت بتصميم مميز؛ إذ تنقسم إلى قسمين يفصل بينهما حاجز، بينما يتوسطها مجسم بشري بسيط مثبت على قاعدة صغيرة.

ويعتقد العلماء أن هذا المجسم ربما كان يؤدي دوراً رمزياً أو طقوسياً داخل اللعبة، خاصة أن موقعه في منتصف اللوحة يشير إلى أهمية خاصة أثناء اللعب. ويُعد العثور على عنصر كهذا في ألعاب لوحية قديمة أمراً نادراً، ما يضفي على الاكتشاف قيمة أثرية كبيرة.

قطع لعب مصنوعة من العظام

كما تمكن فريق التنقيب من العثور على أكثر من 50 قطعة لعب صغيرة مصنوعة من العظام، وقد صُممت بشكل نصف كروي مع قواعد مسطحة، ما يسمح لها بالثبات فوق سطح اللوحة أثناء اللعب.

إعادة تصور لطريقة اللعب

وقام عالم الآثار ليونيد إيليوكوف بمحاولة إعادة تصور الشكل المحتمل لهذه اللعبة، وذلك من خلال مقارنة الاكتشاف بقطعة أثرية مشابهة سبق العثور عليها وترتبط بما يُعرف بالأفق الثقافي كونستانتينوفكا في منطقة الدون السفلى.

وقد تضمنت تلك القطعة القديمة عناصر لعب قريبة من الاكتشاف الحالي، مثل مناطق لعب منظمة ومجموعات من القطع المتشابهة. وبناءً على هذه المقارنة، يرجح الباحثون أن القطع المكتشفة كانت جزءاً من لعبة لوحية تعتمد على التفكير والتخطيط الاستراتيجي.

ورغم أن القواعد الدقيقة لهذه اللعبة لم تُعرف بعد، فإن تصميم اللوحة يوحي بأن اللاعبين كانوا يحركون القطع عبر مسارات محددة وفق نظام لعب منظم يشبه الألعاب الاستراتيجية التي ظهرت لاحقاً.