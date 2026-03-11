قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برلماني: كلمة الرئيس السيسي في اجتماع الاتحاد الأوروبي تعكس ثقل مصر السياسي
رصد انفجار على بعد 31 ميلا بحريا شمال غرب ميناء خليفة الإماراتي
قبول استئناف البلوجر "مداهم" وتخفيف حكم حبسه إلى سنة بتهمة حيازة مخدرات
تشغيل القطارات الإضافية خلال عطلة عيد الفطر تيسيراً على الركاب| جداول رسمية
الجيش الإيراني يقصف الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية والوحدة 8200 ومبنى هيئة قيادة الغواصات
رحيل كامويش ومصير توروب وعودة كولر.. 14 تصريحا ناريا لشوبير عن أزمات الأهلي
سفيرا للمملكة.. عرض سعودي ضخم يهدد بإنهاء مسيرة محمد صلاح مع ليفربول
تسجيل 9115 طلب تعويض في إسرائيل عن أضرار ناجمة عن الصواريخ الإيرانية
المخابرات الأمريكية: إيران بدأت زرع ألغام في مضيق هرمز
جيش الاحتلال يرسل تعزيزات عسكرية إلى القطاع الشمالي على الحدود مع لبنان
تراجع الدرهم الإماراتي أمام الجنيه في بداية تعاملات الأربعاء
الجيش الإسرائيلي يعلن بدء موجات واسعة من الهجمات المتزامنة على بيروت وإيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

متى تقيس وزنك لتحصل على نتيجة أدق؟

متى تقيس وزنك لتحصل على نتيجة أدق؟
متى تقيس وزنك لتحصل على نتيجة أدق؟
ولاء خنيزي

يستخدم كثير من الأشخاص الميزان كوسيلة لمتابعة حالتهم الصحية أو لمعرفة مدى نجاح التغييرات التي يطبقونها في نمط حياتهم، مثل اتباع نظام غذائي أو زيادة النشاط البدني. لكن ما لا يدركه البعض أن الوزن قد يتغير خلال اليوم لعدة أسباب، لذلك فإن توقيت القياس يلعب دورًا مهمًا في الحصول على قراءة أكثر دقة.

ووفقًا لتقرير نشره موقع Health، فإن أنسب وقت لقياس الوزن يكون في الصباح الباكر فور الاستيقاظ من النوم، وقبل تناول الطعام أو شرب أي مشروبات، ويفضل أن يتم ذلك بعد دخول الحمام. يساعد هذا التوقيت على تقليل تأثير العوامل التي قد تؤدي إلى زيادة مؤقتة في الوزن خلال ساعات اليوم، مثل تناول الطعام أو احتباس السوائل في الجسم.

لماذا يعتبر الصباح أفضل وقت لقياس الوزن؟

يُعد قياس الوزن في بداية اليوم من أكثر الأوقات التي تعطي مؤشرًا أقرب إلى الوزن الحقيقي للجسم، ويرجع ذلك إلى عدة عوامل، منها:

  • انتهاء الجسم من هضم معظم الطعام الذي تم تناوله في اليوم السابق أثناء ساعات النوم.
  • انخفاض كمية السوائل داخل الجسم نسبيًا مقارنة ببقية اليوم.
  • عدم تأثر الجسم بعد بتناول الوجبات أو المشروبات.

لهذه الأسباب، تكون قراءة الميزان صباحًا أكثر استقرارًا مقارنة بالأوقات الأخرى.

أسباب تقلب الوزن خلال اليوم

من الطبيعي أن يلاحظ البعض ارتفاعًا تدريجيًا في الوزن مع مرور ساعات اليوم، ويرجع ذلك إلى عدة عوامل مؤقتة، من أبرزها:

  • تناول الوجبات والمشروبات.
  • زيادة استهلاك الملح، ما قد يؤدي إلى احتباس السوائل في الجسم.
  • التغيرات الهرمونية التي قد تؤثر على توازن السوائل.
  • اختلاف مستوى النشاط البدني أو الترطيب.

هذه العوامل قد ترفع الرقم على الميزان مؤقتًا، لكنها لا تعني بالضرورة زيادة حقيقية في الدهون.

أهمية اختيار توقيت ثابت للقياس

ينصح المختصون بقياس الوزن في نفس التوقيت تقريبًا في كل مرة، لأن ذلك يساعد على:

  • مقارنة النتائج بطريقة أكثر دقة.
  • متابعة التغيرات الفعلية في الوزن مع مرور الوقت.
  • تقليل تأثير العوامل اليومية التي قد تسبب تقلبات مؤقتة.

كما يُفضل استخدام الميزان نفسه ووضعه على أرضية ثابتة للحصول على نتائج أكثر موثوقية.

كم مرة يجب قياس الوزن؟

يعتمد عدد مرات قياس الوزن على الهدف من المتابعة:

في حالة محاولة إنقاص الوزن

  • قد يكون القياس اليومي مفيدًا لبعض الأشخاص.
  • يساعد على ملاحظة أي زيادة بسيطة في وقت مبكر.
  • يتيح تعديل النظام الغذائي أو النشاط البدني بسرعة.

وتشير بعض الدراسات إلى أن المتابعة اليومية للوزن قد تساعد في تحقيق نتائج أفضل خلال برامج إنقاص الوزن.

أما إذا لم يكن الهدف خفض الوزن

  • فقد يكون قياس الوزن مرة واحدة أسبوعيًا كافيًا.
  • كما يمكن متابعته خلال الفحوص الطبية الدورية.

عندما يتحول الميزان إلى مصدر ضغط

في بعض الأحيان قد يؤدي قياس الوزن بشكل متكرر إلى الشعور بالتوتر أو الإحباط، خاصة عندما يتغير الرقم بشكل غير متوقع. لذلك قد يكون من الأفضل تقليل عدد مرات القياس والتركيز على مؤشرات صحية أخرى.

فالوزن ليس العامل الوحيد الذي يعكس صحة الجسم، إذ توجد مؤشرات أخرى مهمة مثل:

  • مستوى النشاط البدني.
  • جودة النوم.
  • نتائج التحاليل الطبية.
  • مستوى الطاقة والنشاط خلال اليوم.
  • تغير مقاسات الملابس أو تحسن اللياقة البدنية.

العادات الصحية أهم من الرقم على الميزان

حتى إذا لم يتغير الوزن بسرعة، فإن الالتزام بنمط حياة صحي يمكن أن يحسن صحة الجسم بشكل ملحوظ. ومن أهم هذه العادات:

  • اتباع نظام غذائي متوازن.
  • ممارسة الرياضة بانتظام.
  • النوم لساعات كافية.
  • تقليل التوتر والضغوط اليومية.
الوزن قياس الوزن الميزان نظام غذائي النشاط البدني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هاني شاكر

وفاة هاني شاكر تُشعل مواقع التواصل .. و«الموسيقيين» تكشف الحقيقة

فيروز مكي

بالراحة على الأرض مش بتاعتهم.. مذيعة القاهرة الإخبارية تعلق على هجمات إيران وتدمير تل أبيب

علامات ليلة القدر

هل ظهرت علامات ليلة القدر 21 رمضان؟ 8 حقائق تؤكد ظهورها

صلاة التهجد كم ركعة

التهجد كم ركعة ؟ اعرف موعد صلاة المتّقين وعدد ركعاتها وأسهل طريقة لأدائها

مشغولات ذهبية

تقلب حركة الأسعار .. قيمة الذهب عيار 21 الآن في مصر

المسيح الدجال

هل اقترب خروج المسيح الدجال من إيران؟ 3 علامات ينتظرها اليهود لإشعال الفتنة

مرتبات شهر مارس 2026

التبكير بسبب العيد .. الحكومة تقرّر صرف مرتبات شهر مارس 2026 في هذا الموعد

معاشات

تفاصيل ترتيبات موعد صرف معاشات أبريل 2026

ترشيحاتنا

سلمي ابو ضيف

المخرج حاتم حافظ: سلمى أبو ضيف تمتلك كل مقومات النجومية

غادة إبراهيم

ظهور غادة إبراهيم في «المتر سمير».. انتظر المفاجأة الحلقات المقبلة

أحمد حلمي

"حدوتة" أحمد حلمي تشعل السوشيال ميديا وتعيده للسينما بعد غياب 4 سنوات

بالصور

انتبه بعد الإفطار.. علامة قد تكشف ارتفاع السكر في الدم

علامة قد تكشف ارتفاع السكر في الدم
علامة قد تكشف ارتفاع السكر في الدم
علامة قد تكشف ارتفاع السكر في الدم

سر قد لا يعرفه كثيرون.. لماذا يفضل المصريون الكنافة أكثر من القطايف في رمضان؟

لماذا يفضل المصريون الكنافة أكثر من القطايف في رمضان؟
لماذا يفضل المصريون الكنافة أكثر من القطايف في رمضان؟
لماذا يفضل المصريون الكنافة أكثر من القطايف في رمضان؟

موجود في مطبخك.. طعام بسيط قد يحمي من الجلطات ويعزز صحة القلب

موجود في مطبخك.. طعام بسيط قد يحمي من الجلطات ويعزز صحة القلب
موجود في مطبخك.. طعام بسيط قد يحمي من الجلطات ويعزز صحة القلب
موجود في مطبخك.. طعام بسيط قد يحمي من الجلطات ويعزز صحة القلب

قفطان أنيق.. كندة علوش تبهر متابعيها بظهورها

كندة علوش
كندة علوش
كندة علوش

فيديو

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تامر عبدالمنعم: أحمد العوضي أعلى المشاهدات.. ومحمد إمام كسب النجاح الحقيقي .. فيديو

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تامر عبدالمنعم: أتمنى تقديم السيرة الذاتية للرئيس الراحل حسنى مبارك | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

المزيد