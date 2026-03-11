قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

سقطوا من السيارة.. إصابة 4 عمال في حادث سير بالدقهلية

ارشيفيه
ارشيفيه
همت الحسينى

أصيب 4 عمال إثر سقوطهم من صندوق سيارة ربع نقل على طريق قرية الدراكسة - منية النصر بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بإصابة 4 عمال اثر، سقوطهم من صندوق سيارة ربع نقل أثناء توجههم لعملهم.


انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين أن المصابين هم إبراهيم السيد أبو زيد63 عاما وأصيب بسحجات وكدمات متفرقه بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.

 كما أصيبت جمعة شحاتة السيد 52 عاما بجروح قطعية بالرأس واشتباه ما بعد الارتجاج؛ إبراهيم محمد خطاب 53 عاما بسحجات وكدمات متفرقه بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج وأيمن عزت المتولي 45 عاما بجروح قطعية بالرأس واشتباه ما بعد الارتجاج.

تم نقل المصابين إلى مستشفى منية النصر وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

الدقهليه محافظه منية النصر الدراكسه نقل

فيديو

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تامر عبدالمنعم: أحمد العوضي أعلى المشاهدات.. ومحمد إمام كسب النجاح الحقيقي .. فيديو

المزيد

