محافظ الدقهلية: الجولات الميدانية مستمرة لمتابعة مستوى الخدمات والانضباط

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، شارع الجلاء ومساكن الجلاء، لمتابعة رفع الإشغالات والتأكد من الإعلان عن أسعار السلع والمنتجات، إلى جانب متابعة مستوى النظافة بالشوارع والمساكن، في إطار المتابعة المستمرة للملفات التي تمس حياة المواطنين اليومية.

وتابع المحافظ حالة الشارع ومدى التزام المحال التجارية بعدم التعدي على الطريق العام، كما شدد على ضرورة استمرار رفع الإشغالات أولًا بأول لتحقيق الانضباط وتيسير حركة المواطنين والمركبات، والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة .

وتفقد مرزوق عددh من منافذ وشوادر بيع الخضروات والفاكهه للتأكد من الالتزام بالإعلان الواضح عن الأسعار، مؤكدًا أن معرفة المواطن بسعر السلعة حق أصيل، وأنه لا تهاون مع أي مخالفة تتعلق بعدم إعلان الأسعار أو استغلال المواطنين.

كما تفقد " المحافظ " أيضًا مساكن الجلاء لمتابعة مستوى النظافة بها، ووجه باستمرار أعمال النظافة ورفع أي تراكمات أو ملاحظات أولًا بأول، بما يحقق بيئة نظيفة وآمنة تليق بالمواطنين.

وأكد، أن الجولات الميدانية مستمرة في مختلف شوارع ومناطق المحافظة، لمتابعة مستوى الخدمات والانضباط، والتعامل الفوري مع أي ملاحظات على أرض الواقع، بما يحقق رضا المواطنين ويحافظ على الشكل الحضاري للمدينة.