وكيل صحة الدقهلية يشارك في افتتاح الدورة الرمضانية لمستشفيات الصحة النفسية

شارك الدكتور حموده الجزار وكيل وزارة الصحة بالدقهلية في فعاليات افتتاح الدورة الرمضانية لكرة القدم للنزلاء النفسيين بمستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والتي نظمها مستشفى دميرة للصحة النفسية وعلاج الإدمان.

وشهدت الفعاليات مشاركة عدد من مستشفيات الأمانة العامة، حيث انطلقت الفعاليات بمباراة افتتاحية على ملعب نادي جزيرة الورد، وسط أجواء حماسية وروح رياضية عالية، وشملت الاحتفالية برنامجًا مميزًا اختُتم بالمباراة النهائية بالصالة المغطاة باستاد المنصورة، تلاها مراسم تكريم الفرق والمشاركين تقديرًا لتميزهم وروحهم الإيجابية.

وأكد الدكتور حموده الجزار أن هذه المبادرات تمثل نموذجًا مهمًا للتكامل بين الرعاية الطبية والأنشطة الداعمة للصحة النفسية، مشيرًا إلى أن الرياضة تعد أداة فعّالة في برامج التأهيل النفسي لما لها من دور في تحسين الحالة المزاجية، وتعزيز الثقة بالنفس، وتنمية مهارات التواصل لدى المرضى.

وأضاف أن مديرية الصحة بالدقهلية تحرص على دعم كافة الأنشطة والبرامج التي تسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة لمرضى الصحة النفسية وتعزيز دمجهم في المجتمع.

كما تقدم بخالص الشكر والتقدير الدكتور أيمن عباس، رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، وللدكتورة شيرويت المعداوي مدير مستشفى دميرة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، تقديرًا لجهودهم المتميزة في تنظيم هذه الفعالية الرياضية العلاجية التي تسهم في دعم برامج التأهيل النفسي للنزلاء وتعزيز دور الأنشطة الرياضية كأحد المحاور الداعمة للعلاج.

وقامت الدكتورة شيرويت المعداوي بإهداء درع التكريم إلى الدكتور حموده الجزار وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، والدكتور تامر الطنبولي وكيل المديرية للطب الوقائي، والدكتور السيد فاروق وكيل المديرية للطب العلاجي، تقديرًا لجهودهم المستمرة في دعم الخدمات الصحية وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات المعنية بالقطاع الصحي بالمحافظة.

وتأتي هذه الفعالية تأكيدًا على أهمية الأنشطة الرياضية والترفيهية كأحد المحاور الداعمة لبرامج التأهيل والعلاج داخل مستشفيات الصحة النفسية، لما لها من أثر مباشر في تحسين الحالة النفسية للنزلاء وتعزيز روح الانتماء والأمل لديهم، بما يدعم رحلة التعافي والاندماج المجتمعي.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن مديرية الشئون الصحية بالمحافظة مستمرة في دعم المبادرات والأنشطة التي تسهم في تحسين الصحة النفسية وتعزيز برامج التأهيل والعلاج داخل المستشفيات، بما ينعكس إيجابيًا على جودة الخدمات المقدمة للمرضى ويسهم في تحقيق أفضل نتائج علاجية وتأهيلية.