محافظ الدقهلية يمنح مهلة أسبوع لأصحاب سيارات التاكسي لإعادة معايرة العداد

أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، عن منح مهلة لمدة أسبوع لأصحاب سيارات التاكسي بنطاق المحافظه ، لإعادة معايرة عداد التاكسي وفق البنديرة الجديدة التي تم اعتمادها اليوم، لتصبح على النحو التالي ( 15 جنيه عند فتح العداد - 3.5 جنيه لكل كيلو متر )

وشدد " محافظ الدقهلية " على أن هذه المهلة نهائية، وتهدف إلى إتاحة الفرصة لأصحاب سيارات التاكسي لتوفيق أوضاعهم والالتزام بالتعريفة الجديدة المعتمدة.

وعقب انتهاء المهلة المقررة سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الصارمة تجاه أي سيارة تاكسي غير ملتزمة، تبدأ من توقيع غرامة فورية، وقد تصل إلى وقف السيارة، وذلك بعد العرض على النيابة العامة، دون أي تهاون أو استثناءات.

كما وجّه " مرزوق " مدير عام المرور بشن حملات مرورية مكثفة على سيارات التاكسي فور انتهاء مهلة معايرة العداد، للتأكد من إعادة المعايرة والالتزام الكامل بالبنديرة المقررة، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين.

وأكد "المحافظ " أن حقوق المواطنين خط أحمر، ولن يسمح بأي تلاعب في التعريفة أو استغلال المواطنين تحت أي ظرف، مشددًا على أن الدولة تتعامل بمنتهى الحسم مع كل من يخالف القرارات المنظمة ويخرج على القانون.

وقرر " المحافظ " تشكيل غرفة عمليات بديوان عام المحافظة داخل مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة للعمل على مدار 24 ساعة لتلقى أية شكاوى للمواطنين على أرقام (0502314880//0502327792//0502316644) مشيرا إلى أهمية وجود البدائل والحلول لأية مشكلات طارئة بالتعاون والتنسيق فيما بين كافة الأجهزة التنفيذية وإدارات المرور بالمراكز .