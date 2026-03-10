نتائج مقلقة للأهلي.. 4 انتصارات فقط في آخر 10 مباريات

واصل فريق الكرة بالنادي الأهلي نتائجه المتذبذبة خلال الفترة الأخيرة بعدما تعرض للخسارة أمام طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف في المباراة المؤجلة بين الفريقين من الجولة الخامسة عشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز والتي أقيمت مساء الاثنين.

نتائج متباينة في آخر 10 مباريات

وتعكس أرقام الأهلي في الفترة الماضية تراجعا ملحوظا في الأداء والنتائج إذ خاض الفريق آخر 10 مباريات محلية وأفريقية نجح خلالها في تحقيق الفوز في 4 مواجهات فقط، مقابل عدة تعادلات وخسارة أخيرة أمام طلائع الجيش.

وخلال هذه السلسلة من المباريات تعادل الأهلي مع يانج أفريكانز في تنزانيا بهدف لمثله ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا ثم تعادل مع البنك الأهلي بنفس النتيجة في الدوري.

كما تعادل سلبيًا مع شبيبة القبائل الجزائري خارج ملعبه في البطولة القارية.

وعاد الفريق بعدها لتحقيق الفوز على الإسماعيلي بهدفين دون رد في الدوري قبل أن يتعادل سلبيًا مع الجيش الملكي المغربي في المغرب بدوري الأبطال.

كما حقق الفوز على الجونة وسموحة بنفس النتيجة (1-0) في الدوري ثم تعادل مع زد بهدف لكل فريق قبل أن ينتصر على المقاولون العرب بنتيجة 3-1 ليعود ويتلقى الخسارة أمام طلائع الجيش.

مدرب الأهلي يعلق على الخسارة

من جانبه، حرص المدير الفني للأهلي توروب على تهنئة فريق طلائع الجيش عقب المباراة مؤكدا أنه لا يبحث عن أعذار بعد الهزيمة.

وقال خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: أبارك لطلائع الجيش الفوز في مباراة اليوم، ولن أبحث عن أعذار للخسارة.

تحدثت مع اللاعبين قبل المباراة عن أهمية تحقيق الفوز، لأنه كان سيمنحنا موقفًا أفضل قبل المرحلة الثانية من الدوري.

وأضاف: قدمنا شوطًا أول جيدًا وصنعنا عدة فرص للتسجيل، لكن في الشوط الثاني فقدنا الطاقة والحلول الهجومية وأهدرنا العديد من الفرص، بينما استغل المنافس نصف فرصة وسجل.

مشكلات دفاعية

وتابع مدرب الأهلي: قدمنا أداء هجوميا جيدا في الشوط الأول ولم يحصل المنافس على فرص حقيقية لكن في الشوط الثاني افتقدنا التنظيم ما منح المنافس فرصة لبناء هجمات مرتدة.

واختتم تصريحاته قائلاً: أتحمل المسؤولية كاملة عن نتيجة المباراة،ط وأخبرت اللاعبين بذلك.

هناك بالفعل مشكلة في التنظيم الدفاعي ويرجع ذلك إلى أن بعض اللاعبين في الخط الهجومي لا يقومون بواجباتهم الدفاعية بالشكل المطلوب".