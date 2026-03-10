قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير المالية: تشكيل لجنة أزمة برئاسة رئيس الوزراء لمتابعة الأحداث الجارية
وزير الخارجية: الحكومة تواصل جهودها لتأمين العالقين المصريين.. وتدعو لوقف الحرب
كأس العالم 2026 في موعده.. فيفا تحسم الجدل
لاريجاني مهددا ترمب: احذر أن تكون أنت من يختفي
مدبولي: حريصون على توافر مخزون من الطاقة يلبي احتياجات توليد الكهرباء
وزير الخارجية: توجيهات رئاسية لتقديم كل الدعم للمصريين في دول الصراع
التمسوا لنا العذر.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة للمواطنين| تفاصيل
بدر عبد العاطي: مصر حذرت مسبقًا من تمدد الصراع وتؤكد تضامنها مع الدول العربية
بعد زيادة الوقود.. أحمد موسى يطالب برقابة صارمة على الأسواق ومحاسبة المحتكرين
وزير السياحة: استقرار مصر وأمنها يأتي نتيجة للجهود الكبيرة للقيادة السياسية وحكمة إدارتها
مدبولي: زيادة أسعار الوقود استثنائية والحكومة تتحمل جزءا من التكلفة
الإمارات: حريق بمجمع الرويس الصناعي بعد استهداف بطائرة مسيرة
رياضة

نتائج مقلقة للأهلي.. 4 انتصارات فقط في آخر 10 مباريات

الأهلي
الأهلي
منتصر الرفاعي

واصل فريق الكرة بالنادي الأهلي نتائجه المتذبذبة خلال الفترة الأخيرة بعدما تعرض للخسارة أمام طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف في المباراة المؤجلة بين الفريقين من الجولة الخامسة عشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز والتي أقيمت مساء الاثنين.

نتائج متباينة في آخر 10 مباريات

وتعكس أرقام الأهلي في الفترة الماضية تراجعا ملحوظا في الأداء والنتائج إذ خاض الفريق آخر 10 مباريات محلية وأفريقية نجح خلالها في تحقيق الفوز في 4 مواجهات فقط، مقابل عدة تعادلات وخسارة أخيرة أمام طلائع الجيش.

وخلال هذه السلسلة من المباريات تعادل الأهلي مع يانج أفريكانز في تنزانيا بهدف لمثله ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا ثم تعادل مع البنك الأهلي بنفس النتيجة في الدوري. 

كما تعادل سلبيًا مع شبيبة القبائل الجزائري خارج ملعبه في البطولة القارية.

وعاد الفريق بعدها لتحقيق الفوز على الإسماعيلي بهدفين دون رد في الدوري قبل أن يتعادل سلبيًا مع الجيش الملكي المغربي في المغرب بدوري الأبطال. 

كما حقق الفوز على الجونة وسموحة بنفس النتيجة (1-0) في الدوري ثم تعادل مع زد بهدف لكل فريق قبل أن ينتصر على المقاولون العرب بنتيجة 3-1 ليعود ويتلقى الخسارة أمام طلائع الجيش.

مدرب الأهلي يعلق على الخسارة

من جانبه، حرص المدير الفني للأهلي توروب على تهنئة فريق طلائع الجيش عقب المباراة مؤكدا أنه لا يبحث عن أعذار بعد الهزيمة.

وقال خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: أبارك لطلائع الجيش الفوز في مباراة اليوم، ولن أبحث عن أعذار للخسارة. 

تحدثت مع اللاعبين قبل المباراة عن أهمية تحقيق الفوز، لأنه كان سيمنحنا موقفًا أفضل قبل المرحلة الثانية من الدوري.

وأضاف: قدمنا شوطًا أول جيدًا وصنعنا عدة فرص للتسجيل، لكن في الشوط الثاني فقدنا الطاقة والحلول الهجومية وأهدرنا العديد من الفرص، بينما استغل المنافس نصف فرصة وسجل.

مشكلات دفاعية

وتابع مدرب الأهلي: قدمنا أداء هجوميا جيدا في الشوط الأول ولم يحصل المنافس على فرص حقيقية لكن في الشوط الثاني افتقدنا التنظيم ما منح المنافس فرصة لبناء هجمات مرتدة.

واختتم تصريحاته قائلاً: أتحمل المسؤولية كاملة عن نتيجة المباراة،ط وأخبرت اللاعبين بذلك. 

هناك بالفعل مشكلة في التنظيم الدفاعي ويرجع ذلك إلى أن بعض اللاعبين في الخط الهجومي لا يقومون بواجباتهم الدفاعية بالشكل المطلوب".

الاهلي الدوري المصري دوري ابطال افريقيا طلائع الجيش

مدبولي

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق

أسعار الدواجن

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الثلاثاء 10-3-2026

أسطوانة البوتاجاز

البنزين

زيادة 3 جنيهات.. رسميا| البترول تعلن رفع أسعار البنزين والغاز والسولار

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الثلاثاء 10-3-2026

اسعار الدواجن اليوم

بعد زيادة البنزين.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الثلاثاء

البنزين

يظهر في صمت.. 6 علامات قد تكشف ارتفاع الكوليسترول في الجسم

أسطوانة البوتاجاز

بشرى تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية أبيض x أسود

أسعار البنزين الجديدة

وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين

صلاة التهجد

صلاة التهجد .. كيفيتها ودعاؤها والفرق بينها وبين قيام الليل

موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء

موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء .. دعاء اليوم العشرين من شهر رمضان

اعمال العشر الأواخر من رمضان

تبدأ من مغرب اليوم.. الليالي الوترية فى رمضان فرصة لاغتنام خيرات ليلة القدر

يظهر في صمت.. 6 علامات قد تكشف ارتفاع الكوليسترول في الجسم

6 علامات قد تكشف ارتفاع الكوليسترول في الجسم
6 علامات قد تكشف ارتفاع الكوليسترول في الجسم
6 علامات قد تكشف ارتفاع الكوليسترول في الجسم

فاكهة رخيصة في الأسواق تحمي القلب وتنظم ضغط الدم.. تناولها يوميًا تفيد صحتك

فاكهة رخيصة في الأسواق تحمي القلب وتنظم ضغط الدم
فاكهة رخيصة في الأسواق تحمي القلب وتنظم ضغط الدم
فاكهة رخيصة في الأسواق تحمي القلب وتنظم ضغط الدم

بشرى تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية أبيض x أسود

\ بشرى تخطف الانظار بإطلالة رمضانية بـ الابيض x الاسود
\ بشرى تخطف الانظار بإطلالة رمضانية بـ الابيض x الاسود
\ بشرى تخطف الانظار بإطلالة رمضانية بـ الابيض x الاسود

طريقة عمل الغريبة للعيد مثل المحلات بخطوات سهلة

الغريبة الدايبة في الفم.. طريقة عمل الغريبة للعيد مثل المحلات بخطوات سهلة
الغريبة الدايبة في الفم.. طريقة عمل الغريبة للعيد مثل المحلات بخطوات سهلة
الغريبة الدايبة في الفم.. طريقة عمل الغريبة للعيد مثل المحلات بخطوات سهلة

وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين

وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: المرأة وصناعة الإنسان الركيزة الأولى لبناء الوطن وحارسة الأمن القومي

د. خالد رحومة

د. خالد رحومة يكتب: على خط النار.. كيف تصنع مصر من الأزمة "جمهورية الإنتاج" وتعيد رسم خارطة المستقبل؟

