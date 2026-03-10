قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ الدقهلية يعتمد التعريفة الجديدة للمواصلات العامة

ارتفاع أسعار البنزين
ارتفاع أسعار البنزين
همت الحسينى

اعتمد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية  تحريك تعريفة الأجرة على جميع المواصلات العامة الخطوط الداخلية والخارجية بنطاق المحافظة بما يتلائم مع تحريك أسعار المواد البترولية الجديده.

 وتشمل ( سيارات الميكروباص و السرفيس) وفق الجداول المرفقة ، كما اعتمد تسعيرة التاكسي الجديده لتصبح 15 جنيه عند فتح العداد و 3,5 جنيه لكل كيلو متر يتم قطعه في المسافه ، كما اعتمد تحريك سعر اسطوانات الغاز المنزلي والتجاري لأصحاب المستودعات و المفوضين وشباب الخريجين وتسليمها للمواطنين كالتالي : 
- سعر الاسطوانة المنزلي 12,5 كيلو : 
275 جنيه تسليم داخل أرض المستودع .
285 تسليم خارج المستودع .
- سعر الاسطوانه التجاري 25 كيلو : 
550 جنيه تسليم داخل أرض المستودع .
565 جنيه تسليم خارج المستودع .

وكلف" المحافظ " اللواء عماد عبدالله السكرتير العام للمحافظة واللواء عمرو عبدالرحمن المشرف العام علي المواقف بالمحافظه والمحاسب أحمد البنداري مدير تشغيل النقل الجماعي بالتنسيق مع العميد حاتم طه مدير الإدارة العامه للمرور ورؤساء المراكز والمدن والاحياء والمرور علي كافة المواقف العمومية والداخلية للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة ، والتصدى لأية محاولات استغلال المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين حرصا على مصالح المواطنين.

كما كلف  "  مرزوق " اللواء عماد الدكروري السكرتير المساعد بالتنسيق مع المحاسب علي حسن وكيل وزارة التموين ، والعميد خالد دويدار رئيس مباحث التموين والمرور علي محطات بيع المواد البترولية والتأكد من توافر المواد البترولية والالتزام بالسعر الرسمي ، والمرور علي مستودعات البوتاجاز للتأكد من الالتزام بأوزان الاسطوانات والأسعار المقرره وضمان عدم التلاعب بها .

ووجه " المحافظ " للمشرف العام علي المواقف بالمحافظه بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والاحياء وطباعة استيكرات جديدة يتم لصقها على سيارات الميكروباص والسرفيس بقيمة التعريفة الجديدة للأجرة لإعلام المواطنين ووضع لافتات بالاسعار بجميع المواقف على مستوى المحافظة  

.

وقرر " المحافظ " تشكيل غرفة عمليات بديوان عام المحافظة داخل مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة للعمل على مدار 24 ساعة لتلقى أية شكاوى للمواطنين على أرقام (0502314880//0502327792//0502316644) مشيرا إلى أهمية وجود البدائل والحلول لأية مشكلات طارئة بالتعاون والتنسيق فيما بين كافة الأجهزة التنفيذية وإدارات المرور بالمراكز .

والجدير بالذكر أن لجنة تسعير المواد البترولية قد قررت تحريك أسعار بعض منتجات المواد البتروليه كالتالي :

( بنزين 95 من 21 إلى 24 جنيه للتر )

(بنزين 92 من 19.25 إلى 22.25 جنيه للتر)

(بنزين 80 من 17.75 إلى 20.75 جنيه للتر)

(سولار من 17.5 إلى 20.5 جنيه للتر )

(بوتاجاز من 225 إلى 275  جنيه للأسطوانة 12.5 كجم - ومن 450 إلى 550 جنيه للأسطوانة 25 كجم )

(غاز تموين السيارات من 10 إلى 13 جنيه للمتر ) 

ومن جانبها أوضحت وزارة البترول والثروة المعدنية أن ذلك يأتي في ضوء الوضع الاستثنائي الناتج عن التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وتأثيراتها المباشرة على أسواق الطاقة العالمية، والتي أدت إلي ارتفاع كبير في تكلفة الاستيراد والإنتاج المحلي، فقد أسفرت الاضطرابات في سلاسل الإمداد، وارتفاع مستويات المخاطر، وزيادة تكاليف الشحن البحري والتأمين، عن قفزة كبيرة في أسعار البترول الخام والمنتجات البترولية عالميًا.

الدقهلية البنزين محافظه محافظ

