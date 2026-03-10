بضاعة بـ205 ملايين جنيه.. سقوط عصابة تخصصت فى إعادة تدوير الأقراص المخدرة

تمكنت الأجهزة الأمنية ، من ضبط عناصر تشكيل عصابى شديد الخطورة من جالبى ومتجرى الأقراص والمواد المخدرة، وبحوزتهم كميات كبيرة من المواد والأقراص المؤثرة والمخدرة تُقدر قيمتها المالية بحوالى 205 مليون جنيه.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع جهات الوزارة المعنية قيام تشكيل عصابى يضم (4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة) بجلب أقراص مخدرة ومؤثرة على الصحة النفسية والعصبية وإعادة تدويرها وخلطها تمهيداً لترويجها ، وإتخاذهم من دوائر قسمى ومركز شرطة (أول السلام، الشرابية، منوف) بنطاق محافظتى القاهرة والمنوفية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد الأكمنة اللازمة لهم وبإستهدافهم أمكن ضبطهم وبحوزتهم (قرابة 3 مليون قرص مؤثر ومخدر - 500 أمبول مخدر – كمية من مخدر الحشيش –الخامات والمواد والمعدات والأدوات المستخدمة فى تدوير وخلط المواد المخدرة) .

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (205 مليون جنيه)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

وذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للتشكيلات العصابية الإجرامية جالبى ومهربى المواد والأقراص المخدرة.



