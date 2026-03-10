ضبط المتهم بالتعدى على مسن الغربية بشومة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدّى بالضرب على مُسن بالغربية.

بالفـحص تبين أنه بتاريخ 8/ الجارى تبلغ لقسم شرطة ثان المحلة من (أحد الأشخاص "بالمعاش" - مُقيم بدائرة القسم) أنه حال سيره مُترجلاً بدائرة القسم فوجئ بقيام أحد الأشخاص بالتعدّى عليه بالضرب بعصا خشبية "شومة" مما أدى إلى إصابته بكسور متفرقة بالجسم.

أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه (عاطل – له معلومات جنائية - مُقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته بدت عليه علامات عدم الإتزان.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.





