موهبة مصرية تشق طريقها في برشلونة.. هل يصبح حمزة عبدالكريم نسخة من محمد صلاح؟

بدأ النجم الشاب حمزة عبدالكريم في لفت الأنظار سريعاً داخل أسوار برشلونة، بعدما قدم أداء مميز في أول ظهور له مع فريق الشباب أمام هويسكا.

اللاعب البالغ من العمر 18 عاما نجح في تسجيل هدف، كما تسبب في ركلة جزاء كادت أن تعزز تقدم فريقه، ليقدم إشارات مبكرة على امتلاكه موهبة كبيرة قد تفتح له أبواب النجومية في النادي الكتالوني خلال السنوات المقبلة.

ومع هذا الظهور اللافت، بدأت المقارنات تظهر بينه وبين مواطنه النجم العالمي محمد صلاح جناح ليفربول، وسط تساؤلات حول إمكانية أن يصبح حمزة نسخة أكثر تطورا من "الفرعون المصري".

من هو حمزة عبدالكريم

يعد حمزة عبدالكريم واحداً من أبرز المواهب المصرية الصاعدة في كرة القدم الأوروبية.

انضم اللاعب الشاب إلى أكاديمية برشلونة بعد لفت الأنظار بقدراته الفنية والبدنية المميزة.

يمتاز حمزة بالسرعة والقوة البدنية والقدرة على اللعب في أكثر من مركز هجومي، كما يجمع بين المهارة الفردية والتحركات الذكية داخل منطقة الجزاء.

وينظر إليه داخل النادي الكتالوني كأحد المشاريع المستقبلية التي قد تصل إلى الفريق الأول إذا واصل التطور بنفس الوتيرة.

إشارات تؤكد موهبة اللاعب

قوة بدنية لافتة حيث أظهر حمزة عبدالكريم خلال المباراة قوة بدنية كبيرة، حيث نجح في التفوق في العديد من الالتحامات المباشرة مع مدافعي الفريق المنافس.

وتمنحه هذه الميزة قدرة على الحفاظ على الكرة ومواجهة المدافعين بقوة، وهي نقطة يراها بعض المتابعين تفوقاً نسبياً مقارنة بأسلوب لعب محمد صلاح الذي يعتمد أكثر على السرعة والانطلاقات.

تفوق واضح في الكرات الهوائية

افتتح حمزة أهدافه مع فريق الشباب بضربة رأسية متقنة، كما نجح في الفوز بعدة صراعات هوائية خلال اللقاء.

وتُعد هذه المهارة عنصراً مهماً في خط هجوم برشلونة، حيث لا يملك الفريق حالياً مهاجمين بارعين في الكرات الرأسية باستثناء الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

شخصية قوية رغم صغر السن

رغم أن المباراة كانت الأولى له بقميص النادي الكتالوني، إلا أن اللاعب المصري الشاب لعب بثقة وشجاعة، ولم يظهر عليه التوتر المعتاد لدى اللاعبين في بداية مشوارهم.

هذا الحضور الذهني القوي يعكس شخصية قادرة على التعامل مع ضغوط اللعب في نادٍ كبير بحجم برشلونة.

تحركات ذكية دون كرة

أبرز ما ميز أداء حمزة في اللقاء هو تحركاته المدروسة بدون كرة، حيث نجح في خلق مساحات لنفسه ولزملائه داخل الملعب.

هذه السمة التكتيكية تعكس فهماً جيداً للعبة، وقد تكون أحد العوامل التي تقربه مستقبلاً من الصعود إلى الفريق الأول.

قدرة على اقتناص ركلات الجزاء

تمكن اللاعب من الحصول على ركلة جزاء بفضل تحرك ذكي داخل منطقة الجزاء، بعدما أجبر المدافع على ارتكاب الخطأ.

ورغم أن زميله أهدر الركلة، فإن اللقطة أظهرت امتلاك حمزة لما يعرف بـ"الدهاء الكروي"، وهي سمة تميز المهاجمين الكبار القادرين على استغلال أخطاء الدفاع.

الظهور الأول لحمزة عبدالكريم مع شباب برشلونة قد يكون مجرد بداية، لكنه حمل مؤشرات واعدة لموهبة مصرية قد تصنع لنفسها مكاناً بين نجوم الكرة الأوروبية.

وإذا واصل اللاعب الشاب التطور على المستويين الفني والبدني، فقد يصبح خلال السنوات المقبلة أحد أبرز الأسماء الصاعدة في القارة، وربما يكتب فصلاً جديداً في قصة النجاحات المصرية بعد إنجازات محمد صلاح.