قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الهلال الأحمر المصري يدفع بمساعدات غذائية وطبية وشتوية لدعم الفلسطينيين
تحرك في برلماني لتبكير صرف زيادة المرتبات بعد رفع أسعار المحروقات
وزير المالية يزف بشرى سارة للمواطنين حول زيادة المرتبات
الحكومة الإيرانية: الهجمات الأمريكية والإسرائيلية تودي بحياة 1,255 شخصًا بينهم 200 طفل
تدريب مباشر مع اليابان|إجراء عاجل من التعليم لتطوير منهج البرمجة والذكاء الاصطناعي
الدفاع الإماراتية: الهجمات الإيرانية أدت لـ6 حالات وفاة و122 إصابة
وزير الحرب الأمريكي: إيران ستتلقى ضربة أقوى من أي وقت مضى
اتحاد الكرة: نهائى كأس مصر 10 مايو في ستاد القاهرة
وزير الخارجية يتابع مع نظيريه الإماراتي والتركي تداعيات التصعيد العسكري بالمنطقة
وزير الحرب الأمريكي: من أهدافنا تدمير البحرية الإيرانية وسننتصر على طهران
الحرس الثوري للعالم: اطردوا سفراء أمريكا وإسرائيل ولكم المكافأة
البتلو والمفروم والكبدة.. أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

موهبة مصرية تشق طريقها في برشلونة.. هل يصبح حمزة عبدالكريم نسخة من محمد صلاح؟

حمزة عبدالكريم
حمزة عبدالكريم
أمينة الدسوقي

بدأ النجم الشاب حمزة عبدالكريم في لفت الأنظار سريعاً داخل أسوار برشلونة، بعدما قدم أداء مميز في أول ظهور له مع فريق الشباب أمام هويسكا.

اللاعب البالغ من العمر 18 عاما نجح في تسجيل هدف، كما تسبب في ركلة جزاء كادت أن تعزز تقدم فريقه، ليقدم إشارات مبكرة على امتلاكه موهبة كبيرة قد تفتح له أبواب النجومية في النادي الكتالوني خلال السنوات المقبلة.

ومع هذا الظهور اللافت، بدأت المقارنات تظهر بينه وبين مواطنه النجم العالمي محمد صلاح جناح ليفربول، وسط تساؤلات حول إمكانية أن يصبح حمزة نسخة أكثر تطورا من "الفرعون المصري".

من هو حمزة عبدالكريم

يعد حمزة عبدالكريم واحداً من أبرز المواهب المصرية الصاعدة في كرة القدم الأوروبية. 

انضم اللاعب الشاب إلى أكاديمية برشلونة بعد لفت الأنظار بقدراته الفنية والبدنية المميزة.

يمتاز حمزة بالسرعة والقوة البدنية والقدرة على اللعب في أكثر من مركز هجومي، كما يجمع بين المهارة الفردية والتحركات الذكية داخل منطقة الجزاء.

 وينظر إليه داخل النادي الكتالوني كأحد المشاريع المستقبلية التي قد تصل إلى الفريق الأول إذا واصل التطور بنفس الوتيرة.

إشارات تؤكد موهبة اللاعب

قوة بدنية لافتة حيث أظهر حمزة عبدالكريم خلال المباراة قوة بدنية كبيرة، حيث نجح في التفوق في العديد من الالتحامات المباشرة مع مدافعي الفريق المنافس.

وتمنحه هذه الميزة قدرة على الحفاظ على الكرة ومواجهة المدافعين بقوة، وهي نقطة يراها بعض المتابعين تفوقاً نسبياً مقارنة بأسلوب لعب محمد صلاح الذي يعتمد أكثر على السرعة والانطلاقات.

تفوق واضح في الكرات الهوائية

افتتح حمزة أهدافه مع فريق الشباب بضربة رأسية متقنة، كما نجح في الفوز بعدة صراعات هوائية خلال اللقاء.

وتُعد هذه المهارة عنصراً مهماً في خط هجوم برشلونة، حيث لا يملك الفريق حالياً مهاجمين بارعين في الكرات الرأسية باستثناء الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

شخصية قوية رغم صغر السن

رغم أن المباراة كانت الأولى له بقميص النادي الكتالوني، إلا أن اللاعب المصري الشاب لعب بثقة وشجاعة، ولم يظهر عليه التوتر المعتاد لدى اللاعبين في بداية مشوارهم.

هذا الحضور الذهني القوي يعكس شخصية قادرة على التعامل مع ضغوط اللعب في نادٍ كبير بحجم برشلونة.

تحركات ذكية دون كرة

أبرز ما ميز أداء حمزة في اللقاء هو تحركاته المدروسة بدون كرة، حيث نجح في خلق مساحات لنفسه ولزملائه داخل الملعب.

هذه السمة التكتيكية تعكس فهماً جيداً للعبة، وقد تكون أحد العوامل التي تقربه مستقبلاً من الصعود إلى الفريق الأول.

قدرة على اقتناص ركلات الجزاء

تمكن اللاعب من الحصول على ركلة جزاء بفضل تحرك ذكي داخل منطقة الجزاء، بعدما أجبر المدافع على ارتكاب الخطأ.

ورغم أن زميله أهدر الركلة، فإن اللقطة أظهرت امتلاك حمزة لما يعرف بـ"الدهاء الكروي"، وهي سمة تميز المهاجمين الكبار القادرين على استغلال أخطاء الدفاع.

الظهور الأول لحمزة عبدالكريم مع شباب برشلونة قد يكون مجرد بداية، لكنه حمل مؤشرات واعدة لموهبة مصرية قد تصنع لنفسها مكاناً بين نجوم الكرة الأوروبية.

وإذا واصل اللاعب الشاب التطور على المستويين الفني والبدني، فقد يصبح خلال السنوات المقبلة أحد أبرز الأسماء الصاعدة في القارة، وربما يكتب فصلاً جديداً في قصة النجاحات المصرية بعد إنجازات محمد صلاح.

برشلونة حمزة عبدالكريم محمد صلاح النجم العالمي محمد صلاح أكاديمية برشلونة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

الحكومة تقرر مد زيادة الدعم النقدي على بطاقات التموين

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق

اسعار الدواجن اليوم

بعد زيادة البنزين.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الثلاثاء

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الثلاثاء 10-3-2026

أسطوانة البوتاجاز

زيادة 100 جنيه.. تعرف على سعر أسطوانة البوتاجاز التجاري الآن

أسعار البنزين الجديدة

بعد زيادة أسعار البنزين .. الحبس والغرامة 100 ألف جنيه لمن يقوم بهذا الفعل

الدكتور مصطفى مدبولي

التمسوا لنا العذر.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة للمواطنين| تفاصيل

اسطوانة الغاز

سعر أسطوانة البوتاجاز بعد ارتفاع أسعار البنزين والسولار اليوم.. فيديو

ترشيحاتنا

جانب من الاجتماع

الصحة والاستثمار تبحثان تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير وتوسيع منظومة التأمين الشامل

جانب من الأعمال

وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ مشروعات المرافق بمدينة العبور الجديدة

الدكتور إسلام عزام رئيس هيئة الرقابة المالية

إسلام عزام يتسلم رئاسة الرقابة المالية ويعد بنقلة ملموسة في الأسواق.. صور

بالصور

ماذا يفعل كوب من القهوة للكبد؟

ماذا يفعل كوب من القهوة للكبد؟
ماذا يفعل كوب من القهوة للكبد؟
ماذا يفعل كوب من القهوة للكبد؟

محافظ الشرقية يوجه بتكثيف الرقابة على محطات الوقود بعد تحريك أسعار المواد البترولية

محطه وقود
محطه وقود
محطه وقود

لضمان الالتزام بالتعريفة.. حملات مكبرة للسيطرة على مواقف الشرقية

موقف
موقف
موقف

محافظ الشرقية يتابع انتظام حركة المواقف ومحطات الوقود والمخابز| صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين

وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: المرأة وصناعة الإنسان الركيزة الأولى لبناء الوطن وحارسة الأمن القومي

د. خالد رحومة

د. خالد رحومة يكتب: على خط النار.. كيف تصنع مصر من الأزمة "جمهورية الإنتاج" وتعيد رسم خارطة المستقبل؟

المزيد