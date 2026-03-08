حمزة عبدالكريم يسجل أول أهدافه مع برشلونة ويصنع ركلة جزاء للشباب

شهدت مواجهة فريق برشلونة تحت 19 عامًا أمام هويسكا في الدوري الإسباني للشباب لحظة مميزة للنجم الصاعد حمزة عبدالكريم، بعدما سجل أول أهدافه بقميص الفريق الكتالوني.

الهدف وصناعة الفرص

جاء هدف حمزة قبل نهاية الشوط الأول، مؤكدًا تأثيره الكبير على مجريات اللقاء، ولم يقتصر دوره على التسجيل فقط، بل ساهم أيضًا في صناعة ركلة جزاء لصالح برشلونة بعد تحركاته الذكية داخل منطقة الجزاء، مما منح فريقه فرصة تعزيز تقدمه في المباراة.

إسهامات اللاعب الصاعد

بهذا الأداء، يواصل حمزة عبدالكريم إثبات قدراته كلاعب صاعد، إذ أصبح عنصرًا مؤثرًا في الهجوم وصانع فرص فعال، ما يعكس مستواه المتنامي وإمكاناته في المنافسات القادمة مع فريق الشباب.