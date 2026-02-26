قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد ماهر: لو معايا ثروة ضخمة هتبرع منها للخير وجزء لنمو اقتصاد مصر
800 مليار دولار.. أوكرانيا والولايات المتحدة تبحثان حزمة الازدهار قبل مفاوضات مارس
سعر الذهب في السعودية مساء اليوم 26-2-2026.. زيادة أسبوعية
هل من مات في رمضان يدخل الجنة بغير حساب؟ الإفتاء ترد
بسبب 900 ألف دولار .. صدمة في الأهلي مع الفيفا
أقاربه صوروا المشهد.. عنصر جنائي يدعي وفاته ليهرب من الشرطة بدار السلام
تبدأ الشهر المقبل.. مباريات قوية تنتظر منتخب مصر قبل كأس العالم 2026
بنفيكا ينفي اتهامات العنصرية في بلاغ بريستياني أمام ريال مدريد
ضبط زوج طعن زوجته أمام مقر عملها لخلافات على خطبة ابنتهما بالشرقية
بشتغل مع أكاديميين بس.. أحمد ماهر: أرفض المشاركة في فيلم من بطولة علي ربيع
الرياح سرعتها 70كم.. الأرصاد تحذر من أمواج البحر الأحمر لمدة 72 ساعة قادمة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

خبر سار.. حمزة عبد الكريم يقترب من أول مشاركة له مع برشلونة

حمزة عبدالكريم
حمزة عبدالكريم
محمد بدران   -  
يارا أمين

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، أن المصري حمزة عبد الكريم، لاعب برشلونة أتليتك، اقترب من الظهور والمشاركة مع فريقه.

وكتب احمد حسن نجم الكرة المصرية السابق عبر حسابه علي فيسبوك "صحيفة سبورت الإسبانية: حمزة عبد الكريم اقترب من الظهور مع برشلونة"

ويواجه حمزة عبد الكريم، مشكلة في استخراج تصريح العمل، وهو ما يؤخر ظهوره الأول مع برشلونة، ويتواجد اللاعب حاليا، في مصر من أجل تسريع إجراءات استخراج تصريح العمل.

يذكر ان المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم عاد إلى مصر مؤقتًا؛ لتسريع إجراءات الحصول على تصريح العمل، تمهيدًا لظهوره الرسمي مع برشلونة أتلتيك في الفترة المقبلة.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، غادر اللاعب- البالغ من العمر 18 عامًا-، إسبانيا؛ بسبب البطء في الإجراءات البيروقراطية، والتي حالت حتى الآن دون تسجيله رسميًا ومشاركته في المباريات.

وأضافت الصحيفة أن تحديد موعد الظهور الأول لحمزة عبد الكريم مع الفريق الرديف، ما زال غير واضح؛ نظرًا لاعتماد مشاركته على استكمال إجراءات تصريح العمل، وهو شرط أساسي قبل دخوله المنافسات الرسمية

وسبق لإدارة برشلونة أن واجهت مواقف مماثلة، حيث اضطر لاعبان سابقًا للعودة إلى بلديهما لتسريع الإجراءات الإدارية وتسهيل تسجيلهم في فرق النادي.

وكان المهاجم المصري قد بدأ تدريباته بالفعل مع برشلونة أتلتيك، وترك انطباعًا إيجابيًا لدى الجهاز الفني، لكنه يحتاج لاستكمال جاهزيته البدنية قبل الانخراط الكامل في أجواء المباريات الرسمية.

وينظر النادي أيضًا في إمكانية قيده مؤقتًا ضمن صفوف فريق الشباب؛ إذا تأخر الحصول على تصريح العمل، لضمان اكتسابه للخبرة وإتاحته فرصة المشاركة في أقرب وقت ممكن.

