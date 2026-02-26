خبر سار.. حمزة عبد الكريم يقترب من أول مشاركة له مع برشلونة

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، أن المصري حمزة عبد الكريم، لاعب برشلونة أتليتك، اقترب من الظهور والمشاركة مع فريقه.

وكتب احمد حسن نجم الكرة المصرية السابق عبر حسابه علي فيسبوك "صحيفة سبورت الإسبانية: حمزة عبد الكريم اقترب من الظهور مع برشلونة"

ويواجه حمزة عبد الكريم، مشكلة في استخراج تصريح العمل، وهو ما يؤخر ظهوره الأول مع برشلونة، ويتواجد اللاعب حاليا، في مصر من أجل تسريع إجراءات استخراج تصريح العمل.

يذكر ان المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم عاد إلى مصر مؤقتًا؛ لتسريع إجراءات الحصول على تصريح العمل، تمهيدًا لظهوره الرسمي مع برشلونة أتلتيك في الفترة المقبلة.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، غادر اللاعب- البالغ من العمر 18 عامًا-، إسبانيا؛ بسبب البطء في الإجراءات البيروقراطية، والتي حالت حتى الآن دون تسجيله رسميًا ومشاركته في المباريات.

وأضافت الصحيفة أن تحديد موعد الظهور الأول لحمزة عبد الكريم مع الفريق الرديف، ما زال غير واضح؛ نظرًا لاعتماد مشاركته على استكمال إجراءات تصريح العمل، وهو شرط أساسي قبل دخوله المنافسات الرسمية

وسبق لإدارة برشلونة أن واجهت مواقف مماثلة، حيث اضطر لاعبان سابقًا للعودة إلى بلديهما لتسريع الإجراءات الإدارية وتسهيل تسجيلهم في فرق النادي.

وكان المهاجم المصري قد بدأ تدريباته بالفعل مع برشلونة أتلتيك، وترك انطباعًا إيجابيًا لدى الجهاز الفني، لكنه يحتاج لاستكمال جاهزيته البدنية قبل الانخراط الكامل في أجواء المباريات الرسمية.

وينظر النادي أيضًا في إمكانية قيده مؤقتًا ضمن صفوف فريق الشباب؛ إذا تأخر الحصول على تصريح العمل، لضمان اكتسابه للخبرة وإتاحته فرصة المشاركة في أقرب وقت ممكن.