البوسعيدي: تقدم ملحوظ في المفاوضات بين واشنطن وطهران.. والمحادثات المقبلة في فيينا

أعلن وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، أن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران أحرزت "تقدماً ملحوظاً" اليوم في جنيف، وأن مناقشات فنية حول البرنامج النووي الإيراني ستُعقد الأسبوع المقبل في فيينا.

وقال البوسعيدي، الذي يتوسط في هذه المحادثات، في منشور على منصة "إكس" إن المحادثات "ستُستأنف قريباً بعد التشاور في عاصمتي البلدين".

وأضاف البوسعيدي: "ستُعقد مناقشات على المستوى الفني الأسبوع المقبل في فيينا".

كما كتب البوسعيدي في منشوره أنه "ممتن لجميع الأطراف المعنية على جهودهم: المفاوضين، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، والحكومة السويسرية المضيفة".

وفي سياق متصل، ذكر مصدر مطلع، تحدث إلى شبكة CNN يوم الخميس، أن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أجريا "محادثات مباشرة" في جنيف خلال الجولة الثالثة من المفاوضات النووية الأمريكية الإيرانية.