الرياضة : لا علاقة لنا بتجميد اتحاد السباحة.. واستمرار عمله طبيعي بعد استئناف قضية يوسف

قال مصدر مسؤول في وزارة الشباب والرياضة إن الوزارة لا علاقة لها بالقرار الخاص بتجميد اتحاد السباحة، وأن موقف الاتحاد مستمر كما هو، دون أي تغيير.

وأضاف المصدر أن اللجنة الأولمبية ستنتظر قرار المحكمة النهائي بشأن الاستئناف المقدم، موضحًا أن الغرامة المالية المقررة ستُرفع، وسيستمر الاتحاد في ممارسة أعماله بشكل طبيعي.

جاء ذلك بعد صدور حكم قضائي اليوم في قضية وفاة يوسف، الطفل الذي توفي في حمام السباحة بنادي الزهور، حيث ألزمت المحكمة المسؤولين عن نادي الزهور وغرفة اتحاد السباحة بدفع غرامة مالية قدرها ٥ آلاف جنيه.