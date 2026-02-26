زيلينسكي: الجولة المقبلة من المحادثات الثلاثية ستُعقد في أبوظبي

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم الخميس، أنه تحدث مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وصهر الرئيس دونالد ترامب، جاريد كوشنر، عقب محادثات السلام التي جرت في جنيف.

وأضاف زيلينسكي أن الجولة القادمة من المحادثات الثلاثية بين أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة ستُعقد على الأرجح في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، مطلع مارس.

وفي تصريح له عقب لقاء وفد أوكراني برئاسة كبير مفاوضي كييف، رستم أوميروف، مع الوفد الأمريكي في جنيف بسويسرا، قال زيلينسكي إن هناك "استعداداً أكبر للجولة الثلاثية القادمة".

وأضاف زيلينسكي، خلال خطابه المتلفز المسائي: "نحتاج إلى وضع اللمسات الأخيرة على كل ما تم إنجازه فيما يتعلق بالضمانات الأمنية الحقيقية، والتحضير لاجتماع على مستوى القيادة".

يذكر أن وفد كييف التقى ويتكوف وكوشنر في وقت سابق من اليوم لمناقشة "حزمة الازدهار" لإعادة إعمار أوكرانيا.

كما التقى المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كيريل ديميترييف، بممثلين أمريكيين في جنيف يوم الخميس، وفقاً لما ذكرته وسائل الإعلام الروسية الرسمية.