قفشة: عقود اللاعبين مبالغ فيها.. وأنا ملتزم بالأهلي ومستمر حتى التجديد
بث مباشر.. شعائر صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين الشريفين تاسع ليلة في رمضان
المداح 6 الحلقة 10.. حمادة هلال يواجه صدمة جديدة بلغز «البلياتشو»
ابتسامات رمضانية في المترو.. معرض كاريكاتير يحول محطة صفاء حجازي إلى مساحة للبهجة
800 جنيه على البطاقة رسميًا.. كيف تتأكد أنك من مستحقي منحة التموين؟
أسلوب البازار.. كيف يستخدم وزير الخارجية الإيراني المساومة الدبلوماسية في محادثات النووي؟
وول ستريت جورنال: الولايات المتحدة تقترح تخفيفا محدودا للعقوبات على إيران
زاهر الشقنقيري: قانون ذوي الإعاقة يحتاج لتفعيل.. التعيين 5% لا يجب أن يبقى على الورق.. خاص
موعد جلسة المحكمة الرياضية.. تطورات هامة في قضية حسم لقب الدوري بين الأهلي وبيراميدز
قبل عرضه على البرلمان.. مقترح جديد لإعفاء القرى بالكامل من الضريبة العقارية
مها أحمد تثير الجدل برسالة غامضة: ربنا رحمنا منك يا متنمرة
حمو بيكا لرامز جلال: عندي سابقتين
أخبار العالم

الأوروبي لإعادة الإعمار: أوكرانيا تحافظ على استقرارها الاقتصادي الكلي رغم الحرب

أ ش أ

 أكد أحدث إصدار من تقرير اقتصادي رئيسي صادر عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن أوكرانيا تحافظ على استقرارها الاقتصادي الكلي رغم الحرب الروسية عليها.

وانتعش نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، الذي كان بطيئًا في بداية العام، بقوة ليصل إلى 3.0% بنهاية عام 2025، ليصل إلى 2.0% سنويًا.

ويُغيّر تقرير التوقعات الاقتصادية الإقليمية الصادر اليوم الخميس عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) الافتراض الذي بُنيت عليه توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لأوكرانيا في عام 2026.

وبافتراض استمرار الحرب طوال عام 2026، يتوقع البنك الآن أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لأوكرانيا بنسبة 2.5% هذا العام، ليرتفع إلى 4.0% في عام 2027.

وكان التقرير السابق قد افترض وقف إطلاق النار والاستفادة من إعادة الإعمار بعد الحرب، مما سمح له بتوقع نمو بنسبة 5.0% في عام 2026.

ويقول التقرير: "يُعدّ دعم استقرار الاقتصاد الكلي للبلاد أمرًا بالغ الأهمية، ويتطلب تمويلًا خارجيًا مضمونًا ومُقدّمًا بشكل كبير".

ويضيف: "على الرغم من استمرار الحرب في تكبّد خسائر بشرية واقتصادية فادحة، فقد أظهرت السلطات الأوكرانية والشركات والشركاء قدرةً قوية على تحقيق الاستقرار الاقتصادي في ظل ظروف غير مسبوقة".

وتأثر الأداء الاقتصادي في عام 2025 بالقيود الكبيرة التي فرضتها الحرب، حيث أثّرت انقطاعات التيار الكهربائي، وضعف الإنتاج الزراعي، والنقص المستمر في العمالة على النمو، في حين تسببت الهجمات الروسية المُستهدفة على البنية التحتية في اختناقات لوجستية مستمرة.

واتسع العجز التجاري مع انخفاض صادرات الحبوب وانتهاء الامتيازات التجارية المؤقتة للاتحاد الأوروبي.

ومع ذلك، واصلت قطاعات عديدة التكيف، مما يعكس مرونة قوية وقدرة الشركات على العمل بكفاءة رغم الاضطرابات.

وظل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ضعيفًا بشكل عام في عام 2025، على الرغم من تحسنه في أواخر العام. كما نما الاقتصاد بنسبة 2.1% على أساس سنوي في الربع الثالث و3.0% في الربع الرابع، مقارنةً بنسبة 0.8% في النصف الأول من العام.

وانخفض التضخم الذي كان مرتفعًا في بداية عام 2025، بشكل حاد في النصف الثاني من العام مع بدء سريان مفعول السياسة النقدية المتشددة، وتخفيف ضغوط التكاليف، واستقرار سعر الصرف.

وبحلول يناير 2026، انخفض التضخم إلى 7.4%، وحافظ البنك المركزي على موقفه التقييدي طوال عام 2025 قبل أن يخفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في يناير 2026.

ولا يزال الدعم المالي بالغ الأهمية، حيث يُغطى العجز المالي الكبير في أوكرانيا بالكامل من قِبل شركاء خارجيين، مما يضمن استمرارية الخدمات العامة والإنفاق الدفاعي، ويساهم في استقرار الاقتصاد الكلي على نطاق أوسع.

ومن المتوقع أن يساهم التمويل الخارجي الملتزم به، والذي يزيد عن 110 مليارات يورو للفترة 2026-2027، في الحد من المخاطر قصيرة الأجل.

وبخلاف السيناريو الأساسي - الذي تستمر فيه الحرب الروسية على أوكرانيا طوال عام 2026 - من المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 2.5% هذا العام، ويرتفع إلى 4.0% في عام 2027 في حال انتهاء الحرب، إذ من شأن التوصل إلى اتفاق سلام في أوائل عام 2026 أن يحسن التوقعات بشكل كبير.

ومع ذلك، لا تزال أزمة الطاقة، ونقص العمالة، وضعف الإنتاج الزراعي تشكل مخاطر ملحوظة على المدى القصير.

وزاد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وهو أكبر مستثمر مؤسسي في أوكرانيا، دعمه بشكل كبير استجابةً للحرب.

وقدّم البنك أكثر من 9 مليارات يورو لأوكرانيا منذ بدء الحرب الشاملة في فبراير 2022، لدعم الاقتصاد الحقيقي من خلال عمله في مجالات أمن الطاقة، والبنية التحتية الحيوية، والأمن الغذائي، والتجارة، والقطاع الخاص.

المجنى عليها فاطمة خليل ضحية بورسعيد وخطيبها

فك اللغز.. زوجة شقيق خطيبها المتهمة بإنهاء حياة فاطمة.. وشهد ومحمود خارج دائرة الاتهام

فاطمة خليل ضحية بورسعيد

فارقت الدنيا بمنزل أسرة خطيبها .. ما السر الذي كشفته فاطمة فكان سببا فى إنهاء حياتها؟

800 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

800 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات شهر مارس لـ 11.5 مليون مواطن

أسعار الفراخ اليوم

بكام الفراخ البيضاء؟.. أسعار الدواجن اليوم الخميس 8 رمضان

وزير التربية والتعليم

15 قرار نهائي بشأن امتحانات الثانوية العامة 2026 .. ماذا أعلنت التعليم؟

شوبير

شوبير يتغنى بصفقة الأهلي الجديدة: المسؤولين طايرين ومبسوطين بيه

التموين

مد ساعات العمل بمنظومة صرف التموين 3 ساعات إضافية يومياً

الجامعة الملكية المغربية

الجامعة الملكية المغربية تنفي تعيين مدرب جديد للمنتخب

الجيش الملكي المغربي

الجيش الملكي يرد على «كاف» في أزمة الأهلي.. انتقادات لتقرير المراقب واتهامات بضعف التأمين

ريبيرو

خبير لوائح ينتقد تعامل الأهلي مع قضية خوسيه ريبيرو بعد حكم كاس

بالصور

بروتين سري من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر.. اكتشاف يفتح باب الأمل لعلاج جديد

نائب محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات من شوارع فاقوس

طريقة عمل كيكة قدرة قادر .. طعم غني وكريمي

طرق فعالة لكبح شراهة الرغبة في الحلويات بعد الإفطار خلال رمضان

ياسمين الخطيب

3 خراريج في الوجه.. ماذا حدث لياسمين الخطيب في ثالث يوم رمضان؟

جمال شعبان

الإنسان يملك ثلاثة أمخاخ.. مفاجأة يعلنها جمال شعبان

بكاء رانيا فريد شوقي

مزاجية وتكره الروتين.. رانيا فريد شوقي تكشف أسرار حياتها وتبكي على الهواء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد