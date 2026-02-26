صرح السفير البريطاني السابق لدى موسكو (2004-2008) أنتوني برينتون، بأن نشر قوات من دول الناتو في أوكرانيا بعد وقف الأعمال العدائية هناك هو أمر غير مقبول تماما بالنسبة لروسيا، ومن غير المرجح أن يتغير هذا الموقف في أي وقت قريب.

وقال الدبلوماسي السابق- لوكالة تاس الروسية- "كل هذا الحديث عن تمركز قوات بريطانية، أو فرنسية، أو غيرها، في أوكرانيا كجزء من تسوية سلمية سيكون من الواضح أنه غير مقبول تماما لروسيا". وفي رأيه، فإن التقدم في هذه القضية لا يتطلب مجرد مرور الوقت، مثل "بضعة أشهر إضافية"، ولكن يتطلب أيضا "تغييرا حادا في الموقف" من قبل أحد الجانبين أو الآخر، بما في ذلك بناء على الوضع في ساحة المعركة.

وأشار برينتون إلى أن بريطانيا العظمى "كانت تخطط بالتفصيل لوضع قوات بريطانية وقوات أخرى في أوكرانيا بدقة عند التوصل إلى اتفاق سلام".

وأضاف الدبلوماسي السابق: "لذا توجد فجوات كبيرة من هذا النوع. وكما قلت، لا توجد إشارة واضحة حتى إلى الاتجاه الذي ستتحرك فيه الأمور حتى يضغط الوضع على الأرض على أحد الجانبين أو الآخر للتكيف، والتحرك بالقرب من الطرف الآخر".

وفي 25 فبراير، صرح وزير الدفاع البريطاني جون هيلي بأن أفراداً من الجيش البريطاني والقوات الجوية الملكية بدأوا الاستعداد للانتشار في أوكرانيا بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار. وأوضح أنه تم بالفعل تخصيص 200 مليون جنيه إسترليني (270 مليون دولار) لهذه الأغراض.

وقد عارضت روسيا باستمرار وجود الناتو في أوكرانيا. وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية سيرجي لافروف إن ضمان أمن أوكرانيا من خلال "تدخل عسكري أجنبي في جزء ما من الأراضي الأوكرانية" سيكون غير مقبول بالنسبة لروسيا.

كما صرح برينتون بأن الانضمام النظري لأوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي سيكون عملية معقدة للغاية وطويلة الأمد بشكل مروع.

وقال الدبلوماسي السابق: "الجميع يتحدثون عن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي كجزء من عملية السلام النهائية، وأعتقد أن هذا أمر مقبول. لكن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي سيكون عملية معقدة بشكل مروع وطويلة الأمد".

كما أشار إلى أنه من "الصعب للغاية" تحديد أي إطار زمني لهذه العملية، كما هو مطلوب في كييف. وصرح برينتون قائلاً: "لذا، هناك تعقيدات هناك"، متحدثاً عن آفاق مفاوضات السلام في شكل ثلاثي بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة.

وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت إطلاق محادثات لقبول أوكرانيا في عام 2024، لكن الخطط توقفت وسط معارضة من المجر. وقد أصر زيلينسكي مراراً وتكراراً على أن كييف يجب أن تفعل كل ما في وسعها لتكون مستعدة فنياً للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2027.