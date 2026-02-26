قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كاف يقر زيادة تاريخية في جوائز دوري الأبطال والكونفدرالية
أولاد الراعي الحلقة 9 .. أحمد عيد يطلق النار على ماجد المصري
دعاء الجمعة الثانية من رمضان باسم الله الأعظم .. ردده طول اليوم يستجاب لك
«برودة شديدة وأمطار».. الأرصاد تُحذر من حالة الطقس حتى الأربعاء المقبل
مفاوضات جنيف.. إيران تتمسك بالتخصيب داخل أراضيها وترفع سقف شروط الاتفاق مع واشنطن
إنقاذ فتاة قفزت من سقالة مرسى معدية ركاب بورسعيد بقناة السويس في اللحظات الأخيرة
تهديدات بخصم 60 نقطة.. هل يهبط مانشستر سيتي إلى الدرجة الأولى؟
سموتريتش يرد على رئيس الوزراء الفلسطيني: الدولة اليهودية من النهر إلى البحر
السيد البدوى : حل مجلس إدارة صحيفة الوفد .. ولائحة جديدة للمؤسسة
موعد مباراة ليفربول ووست هام في الدوري الإنجليزي
فنربشخة يتقدم على نوتنجهام فورست بالشوط الأول بملحق الدوري الأوروبي
مسلسل كان يا ما كان الحلقة 9.. مواجهة بين ماجد الكدواني وابنته
أخبار العالم

دبلوماسي بريطاني سابق: وجود قوات الناتو في أوكرانيا سيظل غير مقبول لروسيا

أ ش أ

صرح السفير البريطاني السابق لدى موسكو (2004-2008) أنتوني برينتون، بأن نشر قوات من دول الناتو في أوكرانيا بعد وقف الأعمال العدائية هناك هو أمر غير مقبول تماما بالنسبة لروسيا، ومن غير المرجح أن يتغير هذا الموقف في أي وقت قريب.

وقال الدبلوماسي السابق- لوكالة تاس الروسية- "كل هذا الحديث عن تمركز قوات بريطانية، أو فرنسية، أو غيرها، في أوكرانيا كجزء من تسوية سلمية سيكون من الواضح أنه غير مقبول تماما لروسيا". وفي رأيه، فإن التقدم في هذه القضية لا يتطلب مجرد مرور الوقت، مثل "بضعة أشهر إضافية"، ولكن يتطلب أيضا "تغييرا حادا في الموقف" من قبل أحد الجانبين أو الآخر، بما في ذلك بناء على الوضع في ساحة المعركة.

وأشار برينتون إلى أن بريطانيا العظمى "كانت تخطط بالتفصيل لوضع قوات بريطانية وقوات أخرى في أوكرانيا بدقة عند التوصل إلى اتفاق سلام".

وأضاف الدبلوماسي السابق: "لذا توجد فجوات كبيرة من هذا النوع. وكما قلت، لا توجد إشارة واضحة حتى إلى الاتجاه الذي ستتحرك فيه الأمور حتى يضغط الوضع على الأرض على أحد الجانبين أو الآخر للتكيف، والتحرك بالقرب من الطرف الآخر".

وفي 25 فبراير، صرح وزير الدفاع البريطاني جون هيلي بأن أفراداً من الجيش البريطاني والقوات الجوية الملكية بدأوا الاستعداد للانتشار في أوكرانيا بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار. وأوضح أنه تم بالفعل تخصيص 200 مليون جنيه إسترليني (270 مليون دولار) لهذه الأغراض.

وقد عارضت روسيا باستمرار وجود الناتو في أوكرانيا. وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية سيرجي لافروف إن ضمان أمن أوكرانيا من خلال "تدخل عسكري أجنبي في جزء ما من الأراضي الأوكرانية" سيكون غير مقبول بالنسبة لروسيا.

كما صرح برينتون بأن الانضمام النظري لأوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي سيكون عملية معقدة للغاية وطويلة الأمد بشكل مروع.

وقال الدبلوماسي السابق: "الجميع يتحدثون عن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي كجزء من عملية السلام النهائية، وأعتقد أن هذا أمر مقبول. لكن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي سيكون عملية معقدة بشكل مروع وطويلة الأمد".

كما أشار إلى أنه من "الصعب للغاية" تحديد أي إطار زمني لهذه العملية، كما هو مطلوب في كييف. وصرح برينتون قائلاً: "لذا، هناك تعقيدات هناك"، متحدثاً عن آفاق مفاوضات السلام في شكل ثلاثي بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة.

وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت إطلاق محادثات لقبول أوكرانيا في عام 2024، لكن الخطط توقفت وسط معارضة من المجر. وقد أصر زيلينسكي مراراً وتكراراً على أن كييف يجب أن تفعل كل ما في وسعها لتكون مستعدة فنياً للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2027.

السفير البريطاني الناتو الأعمال العدائية

المجنى عليها فاطمة خليل ضحية بورسعيد وخطيبها

فك اللغز.. زوجة شقيق خطيبها المتهمة بإنهاء حياة فاطمة.. وشهد ومحمود خارج دائرة الاتهام

800 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

800 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

المتهمة "دعاء" وكلمة السر "شهد".. من هم قتلة عروس بورسعيد في منزل خطيبها؟

حاولت كشف أمر خطير فخلصوا عليها في منزل خطيبها.. من قتل فاطمة عروس بورسعيد؟

التموين

مد ساعات العمل بمنظومة صرف التموين 3 ساعات إضافية يومياً

صورة أرشيفية

تحرك جديد في البرلمان لتعديل عقوبة فصل الموظفين بسبب تعاطي المخدرات

صرف معاشات مارس 2026

رسميًا.. موعد صرف معاشات مارس 2026 وأماكن الحصول عليها

منحة التموين

800 جنيه على البطاقة رسميًا.. كيف تتأكد أنك من مستحقي منحة التموين؟

الأرصاد

ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات.. الأرصاد تحذر من طقس غدًا الجمعة

جمارك السيارات

الجمارك تنجح في تحصيل 29.7 مليون جنيه من بيع 53 سيارة مستوردة

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب مساء اليوم 26-2-2026.. زيادة طفيفة

خلال التوقيع

بنك مصر يوقع بروتوكولا بـ130 مليون جنيه لدعم مؤسسة مجدي يعقوب ومستشفى أهل مصر

بالصور

هنتسحر إيه النهاردة.. فول بالطماطم والخضرة وعجة البطاطس بالبيض

الضوء هو كلمة السر للنوم العميق.. دراسة تكشف قواعد ضبط الساعة البيولوجية

بروتين سري من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر.. اكتشاف يفتح باب الأمل لعلاج جديد

نائب محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات من شوارع فاقوس

وفاة البلوجر فرح جمال

علاج مش مناسب.. وفاة البلوجر فرح جمال بعد رحلة صعبة مع مرض الأورام

احمد ماهر

الأكل عورة.. أحمد ماهر يرد على اتهامه بالبخل ويروي حلمًا غريبًا

ياسمين الخطيب

3 خراريج في الوجه.. ماذا حدث لياسمين الخطيب في ثالث يوم رمضان؟

جمال شعبان

الإنسان يملك ثلاثة أمخاخ.. مفاجأة يعلنها جمال شعبان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

