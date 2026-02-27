مفاجأة بموعد جلسة المحكمة الرياضية في قضية حسم لقب الدوري

اعلن الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عن تقديم موعد إصدار القرار بشأن ازمة لقب الدوري بين الاهلي بيراميدز.

وكتب عبد الجواد من خلال حسابه الشخصي اكس :" تقديم موعد إصدار قرار بشأن قضية بيراميدز فيما يتعلق ببطل الدوري 3 مارس بدلا من 5 مارس.

الأهلي يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة زد في الدوري الممتاز جلجلوا المدرجات .. رسالة نارية من شوبير لجماهير الأهلي لهذا السبب الأهلي يهزم الرياض بهدف عكسي ويتصدر الدوري السعودي مؤقتًا

تترقب الأوساط الرياضية تطورات ملف حسم بطولة الدوري المصري للموسم الماضي بين النادي الأهلي ونادي بيراميدز، في ظل اقتراب موعد جلسة المحكمة الرياضية للفصل في النزاع القائم بين الطرفين.

وكشف الإعلامي أحمد شوبير أن جلسة المحكمة الرياضية ستُعقد يوم 3 مارس، وليس يوم 5 مارس كما كان متداولًا في وقت سابق، مؤكدًا أهمية هذا التعديل في الموعد نظرًا لتأثيره على مسار القضية.

‏