طولان يفجر مفاجأة: خلافاتي تسببت في أزمة داخل المنتخب
أدعية النبي في جوف الليل .. 70 دعاء تقضي حوائجك وترزقك من حيث لا تحتسب
الصفقة تمت.. لاعب الأهلي يوقع لـ الزمالك 4 مواسم
اللجنة المصرية تواصل إفطار مليون صائم في غزة.. مبادرة هزمت الجوع بمخيمات النزوح| فيديو صور
كيفية تحديد بداية الليل ونهايته.. اعرف الطريقة الشرعية
قفشة يحسم الجدل: انتمائي للأهلي أولًا.. وقرار رحيلي ليس بيدي
وزير خارجية إيران: تقدم جيد في مباحثات جنيف النووية.. وجولة رابعة قريبا
الأرصاد تحذر: رياح وأجواء شديدة البرودة على البلاد.. وسقوط أمطار بـ5 محافظات
وفاة أشرف وجيه أباظة نجل ليلى مراد
وزير الدفاع الباكستاني: صبرنا نفد.. وندخل حربا مفتوحة مع طالبان
مصر تصنع السعادة في غزة.. إحياء أجواء رمضان بحفلات ترفيهية والفلسطينيون يشيدون بقوة الدراما المصرية|فيديو وصور
الاتفاق شفهي.. إبراهيم عبد الجواد يكشف مفاجأة بشأن أزمة ريبيرو مع الأهلي
أول مارس.. إعادة تشغيل مطار سوهاج الدولي بعد أعمال تطوير شاملة

نورهان خفاجي

يستعد مطار سوهاج الدولي لاستئناف تشغيله اعتبارًا من الأول من مارس المقبل ، وذلك بعد الانتهاء من أعمال تطويره ورفع كفاءته بشكل متكامل، مما يساهم في إعادة تجهيز المطار فنيًا وخدميًا لاستقبال حركه السفر وفق أحدث النظم والمعايير الدولية .

يأتي ذلك في ضوء توجهات الدولة المصرية لتعزيز كفاءة البنية التحتية، ورفع جاهزية وجودة الخدمات المقدمة للمسافرين عبر المطارات المصرية.

 خطة الدولة لتحديث منظومة المطارات المصرية 

وفي هذا السياق، أكد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، أن مشروع تطوير مطار سوهاج الدولي يأتي ضمن خطة الدولة لتحديث منظومة المطارات المصرية ورفع كفاءتها التشغيلية، بما يضمن أعلى معايير السلامة والجودة، ويعزز من قدرتها على استيعاب النمو المتزايد في حركة النقل الجوي، موضحًا أن مطارات صعيد مصر تحظى باهتمام خاص في إطار رؤية الدولة لتحقيق تنمية إقليمية متوازنة .

كما أشار  الحفني إلى أن تطوير المطار يعكس حرص الوزارة على تمكينه من أداء دوره التنموي والاقتصادي، وتعزيز الربط الجوي بما يخدم حركة السفر الداخلية والدولية، ويدعم بيئة الإستثمار بالمحافظة والمناطق المجاورة.

ومن جانبه، صرّح الطيار وائل النشار، رئيس  الشركة المصرية للمطارات  بأن إعادة تشغيل المطار يأتي ضمن برنامج تطوير متكامل يستهدف رفع كفاءة منظومة المطارات المصرية؛ لاسيما الإقليمية وتعزيز جاهزيتها التشغيلية، مؤكدًا أن أعمال التطوير نُفذت وفق برنامج زمني محدد وبمتابعة دقيقة لضمان الجاهزية الكاملة لكافة المرافق قبل استئناف التشغيل.

وشهدت فترة التوقف تنفيذ أعمال تطوير موسعة شملت إعادة تأهيل ورفع كفاءة الحقل الجوي بالكامل، وتطوير الترمك، ورفع كفاءة الممر الرئيسي والممرين الفرعيين وإعادة رصفهما، بما يضمن تعزيز مستويات الأمان والسلامة التشغيلية وفق المعايير المعتمدة.

كما امتدت أعمال التطوير إلى صالات السفر والوصول، حيث تم رفع كفاءتها لتحسين تجربة المسافرين وزيادة جاهزية المطار للتشغيل، إلى جانب تطوير ثلاث صالات لكبار الزوار ورفع كفاءة دورات المياه .
وفي إطار تحسين الخدمات المقدمه، تم رفع كفاءة ساحات إنتظار السيارات بالكامل، مع تطوير أعمدة الإنارة واللافتات الإرشادية، بالإضافة إلى رفع كفاءة أكشاك تحصيل الرسوم بالبوابة الرئيسية، بما يسهم في تنظيم الحركة وتيسير الدخول والخروج من المطار

هذا ومن المقرر أن تبدأ شركات الطيران تشغيل رحلاتها اعتبارًا من 31 مارس القادم ، وفقًا للجدول المعتمد للموسم الصيفي، بما يسهم في عودة التشغيل بكامل طاقته الاستيعابية ودعم حركة التنمية والاستثمار بالمنطقة.

جدير بالذكر أن مطار سوهاج الدولي يعمل بطاقة استيعابية تصل إلى 400 راكب في الساعة، ويُعد منفذًا جويًا مهمًا لخدمة محافظتي سوهاج وقنا، بما يسهم في تسهيل حركة التنقل ودعم النشاط الاقتصادي بالمحافظة والمناطق المجاورة.

