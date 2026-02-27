قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اللجنة المصرية تواصل إفطار مليون صائم في غزة.. مبادرة هزمت الجوع بمخيمات النزوح| فيديو صور
طولان يفجر مفاجأة: خلافاتي تسببت في أزمة داخل المنتخب
كيفية تحديد بداية الليل ونهايته.. اعرف الطريقة الشرعية
قفشة يحسم الجدل: انتمائي للأهلي أولًا.. وقرار رحيلي ليس بيدي
وزير خارجية إيران: تقدم جيد في مباحثات جنيف النووية.. وجولة رابعة قريبا
الأرصاد تحذر: رياح وأجواء شديدة البرودة على البلاد.. وسقوط أمطار بـ5 محافظات
وفاة أشرف وجيه أباظة نجل ليلى مراد
وزير الدفاع الباكستاني: صبرنا نفد.. وندخل حربا مفتوحة مع طالبان
مصر تصنع السعادة في غزة.. إحياء أجواء رمضان بحفلات ترفيهية والفلسطينيون يشيدون بقوة الدراما المصرية|فيديو وصور
الاتفاق شفهي.. إبراهيم عبد الجواد يكشف مفاجأة بشأن أزمة ريبيرو مع الأهلي
أفضل أعمال الجمعة الثانية من رمضان.. اغتنمها بـ 10 أمور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير خارجية إيران: تقدم جيد في مباحثات جنيف النووية.. وجولة رابعة قريبا

عراقجي
عراقجي
فرناس حفظي

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تحقيق "تقدم جيد" في الجولة الثالثة من المباحثات مع الولايات المتحدة، التي عُقدت الخميس في جنيف، وتركزت على الملف النووي الإيراني ومسألة رفع العقوبات.


وقال عراقجي، في تصريحات للتلفزيون الرسمي، إن الطرفين ناقشا بجدية عناصر الاتفاق المحتمل، سواء في ما يتعلق بالأنشطة النووية أو بالعقوبات المفروضة على طهران، مشيرًا إلى الاتفاق على عقد جولة رابعة قريبًا، قد تكون خلال أقل من أسبوع.


وأضاف أن الفرق التقنية ستباشر، الإثنين، مشاورات فنية في مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، بمشاركة خبراء من المنظمة، لوضع الأسس التقنية للمباحثات.


واعتبر عراقجي أن هذه الجولة تُعد من أهم المحادثات التي جرت بين طهران وواشنطن، مؤكدًا إحراز مزيد من التقدم في المسار الدبلوماسي.


من جهتها، أعلنت سلطنة عُمان، التي تتولى الوساطة بين الجانبين، أن الجولة الثالثة أفضت إلى "تقدم مهم"، على أن تُستكمل بمباحثات تقنية الأسبوع المقبل في فيينا.


وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد منح إيران في 19 فبراير مهلة تتراوح بين 10 و15 يومًا للتوصل إلى اتفاق، محذرًا من مواجهة "أمور سيئة" في حال عدم التوصل إلى تفاهم.


بدوره، دعا نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس طهران إلى التعامل بجدية مع التحذيرات الأميركية، مؤكدًا أن واشنطن رصدت مؤشرات على محاولات إيرانية لإعادة بناء برنامجها النووي عقب ضربات أميركية استهدفت مواقع نووية في يونيو الماضي.


وتشدد الولايات المتحدة على ضرورة أن يضمن أي اتفاق منع إيران من امتلاك سلاح نووي، فيما تؤكد طهران أن برنامجها النووي مخصص لأغراض سلمية، وترفض إدراج ملف الصواريخ الباليستية أو نفوذها الإقليمي ضمن المفاوضات.

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الولايات المتحدة الوكالة الدولية للطاقة الذرية الرئيس الأمريكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المجنى عليها فاطمة خليل ضحية بورسعيد وخطيبها

فك اللغز.. زوجة شقيق خطيبها المتهمة بإنهاء حياة فاطمة.. وشهد ومحمود خارج دائرة الاتهام

800 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

800 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

صورة أرشيفية

تحرك جديد في البرلمان لتعديل عقوبة فصل الموظفين بسبب تعاطي المخدرات

المتهمة "دعاء" وكلمة السر "شهد".. من هم قتلة عروس بورسعيد في منزل خطيبها؟

حاولت كشف أمر خطير فخلصوا عليها في منزل خطيبها.. من قتل فاطمة عروس بورسعيد؟

الأرصاد

ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات.. الأرصاد تحذر من طقس غدًا الجمعة

منحة التموين

800 جنيه على البطاقة رسميًا.. كيف تتأكد أنك من مستحقي منحة التموين؟

صرف معاشات مارس 2026

رسميًا.. موعد صرف معاشات مارس 2026 وأماكن الحصول عليها

كشف اللغز فى القضية باعترافات دعاء زوجة شقيق خطيب المجنى عليها

بعد اعتراف المتهمة.. تفاصيل جديدة في واقعة مصرع عروس بورسعيد داخل منزل الزوجية

ترشيحاتنا

درة

درة تصطدم بخطيبها السابق وتفتح ملفات الماضي في إثبات نسب

مسلسل درش

مسلسل درش الحلقة 9.. مصطفى شعبان يتذكر خيانة حنضل

رفاعي الدسوقي

الجمهور الأصيل رزق.. محمد رمضان يُحيي الذكرى السنوية الـ10 على وفاة "رفاعي الدسوقي"

بالصور

هنتسحر إيه النهاردة.. فول بالطماطم والخضرة وعجة البطاطس بالبيض

عجة البطاطس بالبيض
عجة البطاطس بالبيض
عجة البطاطس بالبيض

الضوء هو كلمة السر للنوم العميق.. دراسة تكشف قواعد ضبط الساعة البيولوجية

الضوء والساعة البيولوجية.. علاقة حاسمة
الضوء والساعة البيولوجية.. علاقة حاسمة
الضوء والساعة البيولوجية.. علاقة حاسمة

بروتين سري من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر.. اكتشاف يفتح باب الأمل لعلاج جديد

أكتشاف بروتين من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر
أكتشاف بروتين من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر
أكتشاف بروتين من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر

نائب محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات من شوارع فاقوس

نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية

فيديو

وفاة البلوجر فرح جمال

علاج مش مناسب.. وفاة البلوجر فرح جمال بعد رحلة صعبة مع مرض الأورام

احمد ماهر

الأكل عورة.. أحمد ماهر يرد على اتهامه بالبخل ويروي حلمًا غريبًا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد