وزير خارجية إيران: تقدم جيد في مباحثات جنيف النووية.. وجولة رابعة قريبا

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تحقيق "تقدم جيد" في الجولة الثالثة من المباحثات مع الولايات المتحدة، التي عُقدت الخميس في جنيف، وتركزت على الملف النووي الإيراني ومسألة رفع العقوبات.



وقال عراقجي، في تصريحات للتلفزيون الرسمي، إن الطرفين ناقشا بجدية عناصر الاتفاق المحتمل، سواء في ما يتعلق بالأنشطة النووية أو بالعقوبات المفروضة على طهران، مشيرًا إلى الاتفاق على عقد جولة رابعة قريبًا، قد تكون خلال أقل من أسبوع.



وأضاف أن الفرق التقنية ستباشر، الإثنين، مشاورات فنية في مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، بمشاركة خبراء من المنظمة، لوضع الأسس التقنية للمباحثات.



واعتبر عراقجي أن هذه الجولة تُعد من أهم المحادثات التي جرت بين طهران وواشنطن، مؤكدًا إحراز مزيد من التقدم في المسار الدبلوماسي.



من جهتها، أعلنت سلطنة عُمان، التي تتولى الوساطة بين الجانبين، أن الجولة الثالثة أفضت إلى "تقدم مهم"، على أن تُستكمل بمباحثات تقنية الأسبوع المقبل في فيينا.



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد منح إيران في 19 فبراير مهلة تتراوح بين 10 و15 يومًا للتوصل إلى اتفاق، محذرًا من مواجهة "أمور سيئة" في حال عدم التوصل إلى تفاهم.



بدوره، دعا نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس طهران إلى التعامل بجدية مع التحذيرات الأميركية، مؤكدًا أن واشنطن رصدت مؤشرات على محاولات إيرانية لإعادة بناء برنامجها النووي عقب ضربات أميركية استهدفت مواقع نووية في يونيو الماضي.



وتشدد الولايات المتحدة على ضرورة أن يضمن أي اتفاق منع إيران من امتلاك سلاح نووي، فيما تؤكد طهران أن برنامجها النووي مخصص لأغراض سلمية، وترفض إدراج ملف الصواريخ الباليستية أو نفوذها الإقليمي ضمن المفاوضات.