طولان يفجر مفاجأة: خلافاتي تسببت في أزمة داخل المنتخب

أثارت تصريحات حلمي طولان، المدير الفني السابق لمنتخب مصر الثاني، جدلًا واسعًا بعد حديثه عن تعرضه لما وصفه بـ"مؤامرة" أثرت على نتائج المنتخب خلال مشاركته في كأس العرب 2021.



وأكد طولان في تصريحاته عبر قناة «النهار» أن الخلافات مع رابطة الأندية المصرية المحترفة كانت سببًا رئيسيًا في تلك الأزمة، مشيرًا إلى أن هاني أبو ريدة وأشرف صبحي طلبا تأجيل بعض المباريات، لكن دون استجابة.



كما أوضح كواليس بعض القرارات الفنية، مؤكدًا أنه لم يتم الإعلان عن إصابة أحمد عاطف حفاظًا على حالته النفسية، وأنه كان لديه تحفظ على انضمام مروان حمدي رغم تسجيله بالفعل من قبل الجهاز الإداري، بعد موافقة بيراميدز.

وأشار طولان إلى أنه قد يكون ندم على اختيار بعض اللاعبين، مؤكدًا في الوقت نفسه على علاقته الجيدة بـ محمد شريف، قائلاً: "محمد شريف ابني ولم يتجاوز في حقي".