تعيين الفريق أول عبد المجيد صقر مساعدا لرئيس الجمهورية
واشنطن تعلن خطة لإعادة فتح سفارتها في دمشق خلال 15 يوما ضمن نهج تدريجي
رمضان هيكون كام يوم 29 ولا 30
ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم 21-2-2026
يتولون كتاب الله ويتدارسونه.. اصطفاف الطلاب الوافدين في الجامع الأزهر.. صور
جمال شعبان: لا تملأ معدتك بالطعام.. الاعتدال سر الوقاية من أمراض القلب
مدحت شلبي لـ حبر سري: لقب شلبوكة الأقرب لقلبي.. شغلي في الإعلام حلم من صغري
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع جوا دافئا نهارا باردا ليلا
ماذا تعلمنا من قصة سيدنا يوسف؟.. إمام جامع عمرو بن العاص يوضح
تفاصيل طرح سند المواطن في مكاتب البريد غدًأ
بث مباشر.. صلاتي العشاء والتراويح في رابع ليلة من رمضان بالجامع الأزهر
إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين وتوك توك بالبحيرة
مدحت شلبي: مشاركة مصر في أمم أفريقيا مشرّفة.. والخروج من كأس العرب مهين

عبد الخالق صلاح

تحدث الإعلامي مدحت شلبي، عن مشاركة منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية، و مشاركة المنتخب الثاني في كأس العرب، مؤكدًا أن الظهور في البطولة القارية كان مشرّفًا، موضحًا أن الخروج من كأس العرب كان أمرا صعبا ومهين ولا يليق باسم المنتخب المصري.

وأوضح مدحت شلبي، خلال لقاءه مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، على شاشة «القاهرة والناس»، أن اتحاد الكرة لم يتحمل مسئولية ما حدث بالشكل الكافي، مشيرًا إلى أنه هاجم رابطة الأندية بسبب هذا الملف، وهو ما تسبب في غضب البعض منه، قائلًا إن الناس أحيانًا لا تحب الانتقاد.

وأضاف مدحت شلبي، أنه كان من الممكن تأجيل مباراتين في الدوري من أجل إتاحة الفرصة لمشاركة اللاعبين في كأس العرب، بما يخدم مصلحة المنتخب الثاني ويدعمه فنيًا ومعنويًا خلال البطولة، مشيرًا إلى وجود مشكلات شخصية بين أحد المسئولين والكابتن حلمي طولان، موضحًا أن غياب التعاون في هذا الإطار كان أحد أسباب الخروج غير المقبول للمنتخب من كأس العرب.

وشدد مدحت شلبي، على أن مصلحة مصر يجب أن تكون فوق أي اعتبارات أخرى، ودعم المنتخب الثاني في كأس العرب كان واجبًا وطنيًا، بما يليق بتاريخ وقيمة الكرة المصرية.

مدحت شلبي الإعلامي مدحت شلبي كأس العرب

