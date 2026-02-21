مدحت شلبي: مشاركة مصر في أمم أفريقيا مشرّفة.. والخروج من كأس العرب مهين

تحدث الإعلامي مدحت شلبي، عن مشاركة منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية، و مشاركة المنتخب الثاني في كأس العرب، مؤكدًا أن الظهور في البطولة القارية كان مشرّفًا، موضحًا أن الخروج من كأس العرب كان أمرا صعبا ومهين ولا يليق باسم المنتخب المصري.

وأوضح مدحت شلبي، خلال لقاءه مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، على شاشة «القاهرة والناس»، أن اتحاد الكرة لم يتحمل مسئولية ما حدث بالشكل الكافي، مشيرًا إلى أنه هاجم رابطة الأندية بسبب هذا الملف، وهو ما تسبب في غضب البعض منه، قائلًا إن الناس أحيانًا لا تحب الانتقاد.

وأضاف مدحت شلبي، أنه كان من الممكن تأجيل مباراتين في الدوري من أجل إتاحة الفرصة لمشاركة اللاعبين في كأس العرب، بما يخدم مصلحة المنتخب الثاني ويدعمه فنيًا ومعنويًا خلال البطولة، مشيرًا إلى وجود مشكلات شخصية بين أحد المسئولين والكابتن حلمي طولان، موضحًا أن غياب التعاون في هذا الإطار كان أحد أسباب الخروج غير المقبول للمنتخب من كأس العرب.

وشدد مدحت شلبي، على أن مصلحة مصر يجب أن تكون فوق أي اعتبارات أخرى، ودعم المنتخب الثاني في كأس العرب كان واجبًا وطنيًا، بما يليق بتاريخ وقيمة الكرة المصرية.