استعلام تكافل وكرامة 2026.. زيادة 400 جنيه ورابط رسمي.. تشهد عمليات البحث في مصر تزايدًا ملحوظًا حول كيفية الاستعلام عن الأسماء الجدد في برنامج تكافل وكرامة 2026، بالتزامن مع إعلان الحكومة عن حزمة دعم جديدة تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر الأولى بالرعاية، خاصة مع اقتراب شهر رمضان وعيد الفطر، وهو ما يدفع المواطنين لمعرفة تفاصيل الاستحقاق وخطوات الاستعلام والشروط المطلوبة للحصول على الدعم.

زيادة 400 جنيه لمستفيدي تكافل وكرامة 2026

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي صرف زيادة استثنائية بقيمة 400 جنيه للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، وذلك بمناسبة شهر رمضان وعيد الفطر 2026، في إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية ومساندة الفئات الأكثر احتياجًا.

واقرأ أيضًا:

وأكدت الوزارة أن هذه الزيادة لا تقتصر فقط على المستفيدين الحاليين من البرنامج، بل تمتد أيضا لتشمل مستفيدي معاش الطفل، بما يعكس توجه الدولة نحو توسيع مظلة الدعم الاجتماعي لتشمل أكبر عدد ممكن من الأسر، خاصة كبار السن وذوي الإعاقة، مع الالتزام بضوابط دقيقة تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.

رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة 2026

يمكن للمواطنين الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر فبراير 2026، ومعرفة موقفهم من الاستحقاق أو إدراج أسمائهم ضمن المستفيدين الجدد، من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي التابع لـ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ، حيث تتيح المنصة خدمات الاستعلام بشكل إلكتروني مبسط دون الحاجة إلى التوجه للمكاتب الحكومية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التوسع في تقديم الخدمات الرقمية، بما يسهم في تسهيل الإجراءات على المواطنين وتوفير الوقت والجهد، خاصة في ظل الإقبال الكبير على البرنامج خلال الفترة الحالية.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

حددت الجهات المختصة مجموعة من الشروط والضوابط التي يجب توافرها للحصول على معاش تكافل وكرامة، لضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجا، وجاءت الشروط على النحو الآتي:

أن يكون أحد أفراد الأسرة مريضا ويحتاج إلى إجراء عملية أو جلسات أو أدوية بتكاليف تفوق قدرة الأسرة المادية.

تعرض الأسرة أو أحد أفرادها لكارثة أو نكبة أدت إلى ضرر في النفس أو الممتلكات.

أن يكون أحد أفراد الأسرة ملتحقا بإحدى الجامعات أو المعاهد الحكومية، ومتراكما عليه مصروفات دراسية، أو في السنة النهائية ويقوم بتنفيذ مشروع التخرج، مع عدم قدرة الأسرة على سداد هذه المصروفات أو تكلفة المشروع.

ضعف الحالة الاجتماعية والصحية للأسرة مثل الأرملة أو المطلقة أو مهجورة العائل أو أسرة المسجون أو الأيتام.

أن يكون أحد أفراد الأسر الفقيرة قد حصل على شهادة محو الأمية وأتم دراسته وحصل على شهادة جامعية.

أن يكون الفرد أو الأسرة في حالة احتياج فعلي وغير قادرين على تلبية احتياجاتهم الأساسية، مع عجز الدخل عن مواجهة الأعباء المعيشية والاجتماعية والصحية، ويثبت ذلك من خلال البحث الاجتماعي.

أماكن صرف معاش تكافل وكرامة فبراير 2026

أوضحت الجهات المعنية أن صرف معاش تكافل وكرامة لشهر فبراير 2026 يتم من خلال عدد من المنافذ الرسمية التي تتيح للمستفيدين الحصول على مستحقاتهم بسهولة، وتشمل الأماكن الآتية:

البنوك وفروع بنك ناصر الاجتماعي.

ماكينات الصراف الآلي الخاصة بـ الهيئة القومية للبريد المصري.

أهمية برنامج تكافل وكرامة للأسر المصرية

يعد برنامج تكافل وكرامة أحد أبرز برامج الحماية الاجتماعية في مصر، حيث يستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجا وتحسين مستوى معيشتها، من خلال تقديم مساعدات نقدية مباشرة تسهم في تلبية الاحتياجات الأساسية للأسر.

كما يعكس البرنامج توجه الدولة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية وتقليل الفجوة بين الفئات المختلفة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تدفع الكثير من الأسر إلى البحث عن مصادر دعم إضافية تساعدها على مواجهة متطلبات الحياة اليومية.

إقبال متزايد على الاستعلام الإلكتروني

شهدت محركات البحث خلال الساعات الأخيرة ارتفاعا في معدلات البحث عن رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة 2026، في ظل رغبة المواطنين في التأكد من استحقاقهم للزيادة الجديدة ومعرفة تفاصيل الصرف، وهو ما يعكس أهمية التحول الرقمي في تسهيل الوصول إلى الخدمات الحكومية.

ويؤكد هذا الإقبال أن برامج الدعم النقدي لا تزال تمثل أولوية لدى شريحة كبيرة من المواطنين، خاصة مع اقتراب المناسبات التي تتطلب نفقات إضافية مثل شهر رمضان وعيد الفطر.