قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد فاروق: أول مشاريعي كان منزل القذافي وأنا عندي 21 سنة.. أنجزناه في 15 يوما ولدينا مستحقات بـ 5.5 مليون دولار في ليبيا
القيادي بالكتلة الديمقراطية السودانية: لا جدوى من هدنة إنسانية دون ضمانات على الأرض
الإمارات تعلن إحباط هجمات إلكترونية إرهابية استهدفت البنية التحتية الرقمية
أستون فيلا ينجو من الخسارة أمام ضيفه ليدز يونايتد بالدوري الإنجليزي
"ابن المنيا" بطل في "رود آيلاند" | حكاية مصري أنقذ عشرات الأمريكيين من حادث إطلاق نار بملعب هوكي .. خاص
‏الحارس الجزائري ألكسندر أوكيدجا ينفجر على كيليان مبابي.. ماذا قال؟
رئيس منظمة مشاد الحقوقية: الانتهاكات تعرقل فرص الهدنة في السودان
تصعيد بين واشنطن وطهران.. تحذيرات إيرانية وانقسام داخل إدارة ترامب بشأن الهجوم
كيف نظهر شكر النعم عمليًا؟.. عاِلم أزهري يوضح
أوقات استجابة الدعاء في رمضان .. اغتنم ساعتين لا ترد فيهما دعوة وردد أفضل 100 دعاء
ريال مدريد يدخل سباق التعاقد مع برشلونة على ضم مدافع دورتموند
إيران تصنف القوات البحرية والجوية لدول الاتحاد الأوروبي منظمات إرهابية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

"ابن المنيا" بطل في "رود آيلاند" | حكاية مصري أنقذ عشرات الأمريكيين من حادث إطلاق نار بملعب هوكي .. خاص

البطل المصري
البطل المصري
خاص صدى البلد

في ليلة تحولت فيها ملامح الهدوء إلى ذعر بولاية "رود آيلاند" الأمريكية، برز اسم مهاجر مصري كبطل شعبي تصدر حديث منصات التواصل الاجتماعي وتقدير سكان الولاية.

تلك الولاية الهادئة شهدت حادث إرهابي أسفر عن سقوط 3 قتلى نتيجة حادث إطلاق نار وقع منذ أيام قليلة، داخل ساحة تزلج على الجليد خاصة برياضة "الهوكي" في ولاية رود آيلاند، وحسبما أفادت وسائل الإعلام الأمريكية فأن المتشبه به كان من بين القتلى كما أصيب أربعة آخرين، وأضافت أن إطلاق النار وقع في صالة دنيس إم. لينش في باوتكيت خلال مباراة هوكي بين كوفنتري وبلاكستون فالي.

إلا أن المميز في هذا الحادث، هو المهاجر المصري فريد إسحاق يوسف ابن مدينة مطاي في محافظة المنيا، الذي لم يتردد للحظة في تحويل متجره الخاص والقريب من موقع الحادث إلى "درع بشري" وملاذ آمن لأطفال وعائلات فروا من الرصاصات الطائشة في ملعب الهوكي.

دقائق الرعب.. المحل الصغير يتحول إلى حصن

"صدى البلد" تنفرد بتفاصيل بطولة المهاجر المصري الذي سلطت عليه الضوء وسائل إعلام عالمية وتناقل قصته الكثير من رواد السوشيال ميديا، كما تنفرد بأول حوار صحفي مع بطل هذه القصة ليروي كواليس الواقعة.

الحادث كما تناولته وسائل الإعلام الأمريكية 

 وفي البداية يروي "يوسف" الذي يعيش في الولايات المتحدة منذ عام 2013، تفاصيل الواقعة بتواضع شديد قائلاً: "أنا أملك سوبر ماركت خلف ملعب الهوكي وفي يوم الإثنين الماضي فوجئت بمجموعة من الأطفال وأسرهم يهرعون باتجاه السوبر ماركت، والدموع والذعر تملأ وجوههم. فقد صرخوا بأن هناك إطلاق نار في ملعب الهوكي، وطلبوا مني حمايتهم وإغلاق الأبواب".

ولم تكن استجابة يوسف مجرد فتح باب، بل قام بإدخال الجميع فوراً وإحكام إغلاق المتجر، واقفاً خلف الباب لمدة 40 دقيقة كاملة، في لحظات ترقب عصيبة حتى وصول قوات الشرطة وتأمين المنطقة بالكامل.

وقال: "أنا شايف إن اللي عملته دا واجب عليا.. وسائل الإعلام هنا حبت تعمل معايا لقاء بس أنا محبتش.. لأن دا عمل إنسانى وأى واحد مكانى كان عمل كده.. وكفاية إن كل الناس شكرتني على إنى حافظت على الأطفال والأسر بتاعتهم.. الحمدلله مشوا بعد الحادثة فى أمان وربنا سترها ونشكر ربنا".

من "السكة الحديد" بمصر إلى البطولة في أمريكا

كما حكى يوسف خلفيته وحياته في مصر، حيث قال إنه خدم كمحاسب في هيئة السكة الحديد المصرية لمدة 14 عاماً قبل هجرته، وأكد أن ما فعله هو "واجب إنساني" لا يستحق عليه ضجيجاً إعلامياً. 

البطل يوسف

وأضاف إنه بالرغم من تهافت وسائل الإعلام الأمريكية لإجراء مقابلات معه، إلا أنه اعتذر بلباقة، مؤكداً: "أي إنسان في مكاني كان سيفعل ذلك.. هذا عمل إنساني بحت".

ردود أفعال واسعة

ولاقت شجاعة يوسف صدى واسعاً بين سكان المنطقة الذين أعربوا عن امتنانهم العميق لحمايته لأطفالهم، كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر وأمريكا قصة ابن قرية "المناهرة" في مطاي بالمنيا بفخر، مشيدين بـ "الشهامة المصرية" التي تجلت في أبهى صورها بعيداً عن الوطن.

ويجسد يوسف، وهو أب لثلاثة أطفال، نموذجاً مشرفاً للمصري المغترب الذي لا يتخلى عن قيمه وأصوله مهما كانت المخاطر.

وتذكرنا هذه الواقعة بالبطل أحمد الأحمد ابن مدينة إدلب الذي تصدّى لأحد مهاجمي شاطئ بونداي في سيدني بإستراليا منذ شهور قليلة، حيث إنه انتزع سلاحاً من أحد المهاجمين بعدما رأى الضحايا والدماء ونساءً وأطفالاً ممددين في الشارع.

يوسف فريد بطل مصري حادث رود آيلاند ولاية رود آيلاند إطلاق نار مهاجر مصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه على بطاقة التموين.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة الاستحقاق؟

800 جنيه على بطاقة التموين.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة الاستحقاق؟

منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين

آخر موعد لصرف منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين.. التفاصيل الكاملة

الطفلة قمر

جريمة مؤلمة في رمضان.. الصغيرة قمر جارها انتهك جسدها وتركها جثة بالمنيب

سعر الجنيه الذهب

800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

الطفل محمد

حقيقة بتر ساق الطفل محمد صاحب واقعة باسوس بالقليوبية | تفاصيل

الست موناليزا

حقيقة وقوع أسرة مسلسل "الست موناليزا" فى خطأ قانوني..تفاصيل

أسعار الدواجن

الفراخ الحمراء نزلت.. آخر تحديث لأسعار الدواجن والبيض بالبورصة والأسواق

ذهب

أسعار الذهب اليوم السبت 21-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

ترشيحاتنا

الجامع الأزهر

لا مكان لموضع قدم .. آلاف المصلين بالجامع الأزهر يؤدون تراويح الليلة الرابعة من رمضان

الإفطار في رمضان

هل الإفطار في رمضان يكون بالمدفع أم بالأذان؟ الأزهر للفتوى يجيب

آداب التعامل مع المصحف

الأزهر للفتوى يكشف عن 13 أدبا يجب مراعاتها عند التعامل مع كتاب الله

بالصور

مي سليم: دموعي قريبة وبخاف من المرض والحسد بس ما بسيبوش يسيطر عليا

مي سليم مع يمنى البدراوي
مي سليم مع يمنى البدراوي
مي سليم مع يمنى البدراوي

سعر نيسان صنى 2015 المستعملة

نيسان صني‏ موديل 2015
نيسان صني‏ موديل 2015
نيسان صني‏ موديل 2015

أرخص 5 سيارات أتوماتيك زيرو في مصر.. صور

أرخص 5 سيارات
أرخص 5 سيارات
أرخص 5 سيارات

طرق فعالة لمواجهة القلق والتوتر.. عادات يومية تفاقم الحالة

طرق فعالة لمواجهة القلق والتوتر
طرق فعالة لمواجهة القلق والتوتر
طرق فعالة لمواجهة القلق والتوتر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

المزيد