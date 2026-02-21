الزمالك هو مصر.. مراد مكرم يشيد بـ أداء لاعبي الأبيض في الدوري

أشاد الفنان مراد مكرم بـ أداء لاعبي القلعة البيضاء في الدوري .

وكتب مراد مكرم، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: "برافو يا زمالك الحفاظ على الوصافه في جدول الترتيب، مع الوصول لأقوى هجوم في الدوري بـ 28 هدف.. الزمالك هو مصر.... مهما كانت ظروفه فهو غير".

الزمالك يهزم حرس الحدود في الدوري

وحقق الزمالك، الفوز، أمام حرس الحدود، بهدفين نظيفين، في إطار منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري المصري.

كما حقق فريق بيراميدز، الفوز، أمام سيراميكا كليوباترا، وذلك ضمن مباريات الجولة ذاتها.

ترتيب الدوري المصري عقب فوز الزمالك وبيراميدز

1- سيراميكا كليوباترا: 35 نقطة وخاض 16 مباراة

2ـ الزمالك: 34 نقطة وخاض 16 مباراة

2- بيراميدز: 34 نقطة وخاض 14 مباراة

4- الأهلي: 33 نقطة وخاض 16 مباراة

5ـ وادي دجلة: 27 نقطة وخاض 18 مباراة

6- المصري: 26 نقطة وخاض 16 مباراة

7- سموحة: 25 نقطة وخاض 17 مباراة

8- زد: 25 نقطة وخاض 17 مباراة

9- البنك الأهلي: 22 نقطة وخاض 16 مباراة

10- مودرن سبورت: 22 نقطة وخاض 16 مباراة

11- إنبي: 21 نقطة وخاض 16 مباراة

12- بتروجت: 21 نقطة وخاض17 مباراة

13- الجونة: 20 نقطة وخاض 16 مباراة

14- غزل المحلة: 18 نقطة وخاض 17 مباراة

15- الاتحاد السكندري: 17 نقطة وخاض 17 مباراة

16- حرس الحدود: 14 نقطة وخاض 16 مباراة

17- المقاولون العرب: 17 نقطة وخاض 18 مباراة

18- فاركو: 14 نقطة وخاض 17 مباراة

19- طلائع الجيش: 12 نقطة وخاض 16 مباراة

20- كهرباء الإسماعيلية: 12 نقطة وخاض 17 مباراة

21- الإسماعيلي: 10 نقاط وخاض 17 مباراة