عقب فوز الزمالك و بيراميدز ..جدول ترتيب الدوري المصري

حقق فريق الزمالك الفوز امام حرس الحدود بهدفين نظيفين في اطار منافسات الجوله الثامنه عشر من بطولة الدوري المصري

كما حقق فريق بيراميدز الفوز أمام سيراميكا كليوباترا، وذلك ضمن مباريات الجولة الثامنة عشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز

وجاء ترتيب الدوري المصري الممتاز عقب فوز الزمالك وبيراميدز كالتالي:

1- سيراميكا كليوباترا: 35 نقطة وخاض 16 مباراة

2ـ الزمالك: 34 نقطة وخاض 16 مباراة

2- بيراميدز: 34 نقطة وخاض 14 مباراة

4- الأهلي: 33 نقطة وخاض 16 مباراة

5ـ وادي دجلة: 27 نقطة وخاض 18 مباراة

6- المصري: 26 نقطة وخاض 16 مباراة

7- سموحة: 25 نقطة وخاض 17 مباراة

8- زد: 25 نقطة وخاض 17 مباراة

9- البنك الأهلي: 22 نقطة وخاض 16 مباراة

10- مودرن سبورت: 22 نقطة وخاض 16 مباراة

11- إنبي: 21 نقطة وخاض 16 مباراة

12- بتروجت: 21 نقطة وخاض17 مباراة

13- الجونة: 20 نقطة وخاض 16 مباراة

14- غزل المحلة: 18 نقطة وخاض 17 مباراة

15- الاتحاد السكندري: 17 نقطة وخاض 17 مباراة

16- حرس الحدود: 14 نقطة وخاض 16 مباراة

17- المقاولون العرب: 17 نقطة وخاض 18 مباراة

18- فاركو: 14 نقطة وخاض 17 مباراة

19- طلائع الجيش: 12 نقطة وخاض 16 مباراة

20- كهرباء الإسماعيلية: 12 نقطة وخاض 17 مباراة

21- الإسماعيلي: 10 نقاط وخاض 17 مباراة