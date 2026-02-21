قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فتح استثنائي لمعبر رفح.. استعدادات مكثفة لإدخال مساعدات رمضان إلى غزة
الرئيس السيسي: ضرورة الاستمرار في الحد من معدلات التضخم وضبط الأسواق
تكليفات رئاسية وخطط استثمارية.. مدبولي يترأس اجتماع مجلس المحافظين بتشكيله الجديد
آخر أعماله موسم حصاد الكاكا.. وفاة الريجيسير سعيد أرابيسك
رقم قياسي جديد ينتظر محمد صلاح بمباراة ليفربول ونوتنجهام
عاجل| شهيدان برصاص مُسيّرات إسرائيلية في خان يونس
الأرصاد: طقس اليوم السبت دافئ نهارًا بارد ليلًا.. وهذه درجات الحرارة بالمحافظات
إصدار شهادة وفاة درة وهي على قيد الحياة فى إثبات نسب
انتهاكات إسرائيلية جديدة في لبنان.. غارات تستهدف البقاع وبعلبك| تفاصيل
الخارجية الأردنية: تصريحات السفير الأمريكي بإسرائيل ضد مواقف ترامب
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 21-2-2026
رياضة

بيتر كراوتش يدافع عن محمد صلاح: لا يزال لديه الكثير ليقدمه لليفربول

محمد صلاح
محمد صلاح
إسراء أشرف

دافع بيتر كراوتش، المهاجم السابق لنادي ليفربول، عن النجم المصري محمد صلاح، مؤكدًا أن التكهنات حول رحيله عن الفريق بنهاية الموسم الحالي «سريعة وغير عادلة»، مشددًا على أن صلاح لا يزال قادرًا على تقديم أفضل المستويات في قلعة "أنفيلد".

وفي تصريحات نقلتها صحيفة ديلي ميل، أوضح كراوتش أنه يعتقد أن الفرعون المصري يمتلك المزيد ليقدمه، رغم أن عقده الحالي يمتد لعام واحد فقط، مؤكدًا أن رحيله في موسم يشهد تراجعًا نسبيًا في أرقامه سيكون غير مناسب لمسيرته الاستثنائية.

وأضاف: "صلاح لاعب من الطراز العالمي، وأود أن أراه في ليفربول الموسم المقبل؛ لديه مهمة لم تنتهِ بعد، ولن يرغب في الرحيل بهذه الطريقة".

وأشار كراوتش إلى أن انخفاض معدلات صلاح التهديفية هذا الموسم، والتي سجل خلالها 7 أهداف وقدم 8 تمريرات حاسمة مقارنة بمساهماته الـ57 التهديفية الموسم الماضي، أمر طبيعي في ظل مرحلة التحول الفني التي يمر بها الفريق تحت قيادة المدرب الجديد أرني سلوت، معتبرًا أن هذه التباينات لا تقلل من قيمة اللاعب.

وأشاد كراوتش باحترافية صلاح العالية، مستشهدًا بسرعة تعافيه من كأس الأمم الأفريقية، حيث تمكن من خوض مباراة كاملة بعد حصة تدريبية واحدة فقط، ما يعكس التزامه البدني والذهني وقدرته على العطاء في أعلى المستويات رغم كل الشكوك والتكهنات حول مستقبله.

بيتر كراوتش كراوتش محمد صلاح صلاح ليفربول

الجريمة

الداخلية تكشف سبب إطلاق النار على صاحب مصنع ونجله في القليوبية

الفنانة عبلة كامل

عودة عبلة كامل إلى الشاشة تثير القلوب والجدل.. هل تخفي الفنانة القديرة أزمة صحية؟

الزمالك

سؤال مثير من مهيب عبد الهادي بعد فوز الزمالك على حرس الحدود

محمد رمضان

حساب يضم 10ملايين هدية من محمد رمضان لواحد من جمهوره.. ما المقابل؟

زيزو

طارق السيد يكشف كواليس جديدة بشأن رحيل زيزو عن الزمالك

حالة الطقس

توقعات الطقس حتى الأربعاء .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على هذه المناطق

الطفل محمد

حقيقة بتر ساق الطفل محمد صاحب واقعة باسوس بالقليوبية |تفاصيل

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم السبت 21-2-2026

الجليد

سر مدفون تحت الجليد.. كيف كشف العلماء لغز "ثقب الجاذبية" في أنتاركتيكا؟

ميتا

شركة ميتا تتجه إلى إغلاق موقع ماسنجر بشكل نهائي .. ما السبب؟

محمد صلاح

محمد صلاح يسعى للثأر من نوتنجهام بعد حرمانه من رقم قياسي.. ما القصة؟

برغم اتباع الرجيم.. 12 خطأ شائعًا يمنعك من فقدان الوزن

سينا.. عرض أغلى سيارة لوتس في العالم للبيع بمزاد علني

ما هي ظاهرة "تعفن الإطارات"؟ وكيف تحمي سيارتك

بسعر 300 ألف جنيه فقط.. اركب السيارة "الكريستالة" بحالة فابريكا

ازالة تعدي

حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

