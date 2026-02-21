بيتر كراوتش يدافع عن محمد صلاح: لا يزال لديه الكثير ليقدمه لليفربول

دافع بيتر كراوتش، المهاجم السابق لنادي ليفربول، عن النجم المصري محمد صلاح، مؤكدًا أن التكهنات حول رحيله عن الفريق بنهاية الموسم الحالي «سريعة وغير عادلة»، مشددًا على أن صلاح لا يزال قادرًا على تقديم أفضل المستويات في قلعة "أنفيلد".

وفي تصريحات نقلتها صحيفة ديلي ميل، أوضح كراوتش أنه يعتقد أن الفرعون المصري يمتلك المزيد ليقدمه، رغم أن عقده الحالي يمتد لعام واحد فقط، مؤكدًا أن رحيله في موسم يشهد تراجعًا نسبيًا في أرقامه سيكون غير مناسب لمسيرته الاستثنائية.

وأضاف: "صلاح لاعب من الطراز العالمي، وأود أن أراه في ليفربول الموسم المقبل؛ لديه مهمة لم تنتهِ بعد، ولن يرغب في الرحيل بهذه الطريقة".

وأشار كراوتش إلى أن انخفاض معدلات صلاح التهديفية هذا الموسم، والتي سجل خلالها 7 أهداف وقدم 8 تمريرات حاسمة مقارنة بمساهماته الـ57 التهديفية الموسم الماضي، أمر طبيعي في ظل مرحلة التحول الفني التي يمر بها الفريق تحت قيادة المدرب الجديد أرني سلوت، معتبرًا أن هذه التباينات لا تقلل من قيمة اللاعب.

وأشاد كراوتش باحترافية صلاح العالية، مستشهدًا بسرعة تعافيه من كأس الأمم الأفريقية، حيث تمكن من خوض مباراة كاملة بعد حصة تدريبية واحدة فقط، ما يعكس التزامه البدني والذهني وقدرته على العطاء في أعلى المستويات رغم كل الشكوك والتكهنات حول مستقبله.