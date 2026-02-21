محمد إبراهيم: حياة لاعب الكرة مختلفة في رمضان.. وباحب البطاطا وقرع العسل

أكد محمد إبراهيم، لاعب وقائد نادي البنك الأهلي الحالي والزمالك السابق، أنه خاض العديد من الدورات الرمضانية في مدرسة قريته بمحافظة البحيرة، عندما كان صغيرًا، بحكم أنها المكان الوحيد الذي كان مضاءً ليلًا، قائلًا: “كنا بننط السور عشان نلعب جوه”، مشددًا على أن المنافسة كانت قوية للغاية، وأن الأجواء كانت ممتعة بحكم التواجد مع أصدقائه وأناس يحبهم ويحبونه منذ الصغر.

وأضاف "إبراهيم"، في تصريحات لبرنامج “نجوم دوري نايل” مع أحمد المصري عبر إذاعة “أون سبورت إف إم”: “الحياة بتتغير وإنت لاعب محترف، في حاجات كتير متقدرش تعملها زي زمان، وحاجات تانية بتعملها بحساب أهمها الأكل والنوم، مبيبقاش عندك رفاهية لحاجات كتير أبرزها الوقت، حتى حضور العزومات بقى قليل بحكم التدريبات والمباريات، بفطر سريعًا وبطلع على التدريب وارجع أقعد مع أولادي وزوجتي ونتسحر وننام”.

وتابع لاعب وقائد الزمالك السابق: “أنا مش أكيل، ومفيش أكلة معينة بطلبها من زوجتي، لما بجوع بطلب أكل، أي أكل، مفيش حاجة معينة”.

واختتم محمد إبراهيم حديثه قائلا: “باحب الحلويات لكني برضو مش باطلب حاجة معينة، وأكثر أكلتين حلوين بحبهم البطاطا بالبشاميل وقرع العسل”.