ديانج يجتاز الكشف الطبي لفالنسيا ويرفض كل عروض التجديد للأهلي

فتح استثنائي لمعبر رفح.. استعدادات مكثفة لإدخال مساعدات رمضان إلى غزة
الرئيس السيسي: ضرورة الاستمرار في الحد من معدلات التضخم وضبط الأسواق
تكليفات رئاسية وخطط استثمارية.. مدبولي يترأس اجتماع مجلس المحافظين بتشكيله الجديد
آخر أعماله موسم حصاد الكاكا.. وفاة الريجيسير سعيد أرابيسك
رقم قياسي جديد ينتظر محمد صلاح بمباراة ليفربول ونوتنجهام
عاجل| شهيدان برصاص مُسيّرات إسرائيلية في خان يونس
الأرصاد: طقس اليوم السبت دافئ نهارًا بارد ليلًا.. وهذه درجات الحرارة بالمحافظات
إصدار شهادة وفاة درة وهي على قيد الحياة فى إثبات نسب
انتهاكات إسرائيلية جديدة في لبنان.. غارات تستهدف البقاع وبعلبك| تفاصيل
الخارجية الأردنية: تصريحات السفير الأمريكي بإسرائيل ضد مواقف ترامب
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 21-2-2026
محمد سمير

تأكد رحيل المالي أليو ديانج، لاعب النادي الأهلي، عن الفريق بعد أن أنهى اتفاقه مع نادي فالنسيا الإسباني للانتقال إليه مع نهاية الموسم الحالي بعد نهاية عقده مع الأهلي ورفضه لكل العروض التى قدمها مسئولو الأهلي لتجديد تعاقده فى ظل الرغبة باستمرار اللاعب.
 

وخضع المالي أليو ديانج لعدد من الفحوصات الطبية مع مندوبي فالنسيا الذين تواجدوا فى القاهرة خلال الأيام الماضية، واجتازها بنجاح ليتم التوصل إلى اتفاق على ضم اللاعب فى صفقة انتقال حر لمدة 3 سنوات قادمة.

وشهدت الفترة الماضية محاولات من جانب سيد عبد الحفيظ، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، من أجل إقناع اللاعب بالموافقة على تجديد تعاقده مع النادي، بل وقام برفع العرض المقدم من الأهلي إلى اللاعب ليصل إلى مليون و750 ألف دولار، ولكن اللاعب تمسك بخوض تجربة جديدة والاكتفاء بالفترة التى قضاها مع الأهلي خلال المواسم الأخيرة.

كان نادي فالنسيا عرض على النادي الأهلي فى يناير الماضي شراء المدة المتبقية من عقد اللاعب "6 أشهر" مقابل 600 ألف دولار، ولكن الأهلي بناءً على طلب ييس توروب، المدير الفنى، رفض وتمسك باستمرار اللاعب نظرا للحاجة إلى جهوده الفنية.

وانضم أليو ديانج إلى الأهلي في صيف 2019 قادمًا من نادي مولودية الجزائر، وسرعان ما فرض نفسه كعنصر أساسي في تشكيلة الفريق بفضل قوته البدنية الكبيرة وقدرته على القيام بالأدوار الدفاعية في وسط الملعب بكفاءة عالية. 

وخلال مسيرته مع الأهلي، توج اللاعب بعدد كبير من البطولات، أبرزها دوري أبطال أفريقيا والدوري المصري الممتاز (3 مرات)، وكأس مصر (3 مرات)، وكأس السوبر المصري (4 مرات)، وكأس السوبر الأفريقي (مرتين).

كما خاض هذا الموسم 26 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها هدفا واحدا، وواصل أداء أدواره التكتيكية المعتادة في تأمين وسط الملعب.

