ديانج يجتاز الكشف الطبي لفالنسيا ويرفض كل عروض التجديد للأهلي

تأكد رحيل المالي أليو ديانج، لاعب النادي الأهلي، عن الفريق بعد أن أنهى اتفاقه مع نادي فالنسيا الإسباني للانتقال إليه مع نهاية الموسم الحالي بعد نهاية عقده مع الأهلي ورفضه لكل العروض التى قدمها مسئولو الأهلي لتجديد تعاقده فى ظل الرغبة باستمرار اللاعب.



وخضع المالي أليو ديانج لعدد من الفحوصات الطبية مع مندوبي فالنسيا الذين تواجدوا فى القاهرة خلال الأيام الماضية، واجتازها بنجاح ليتم التوصل إلى اتفاق على ضم اللاعب فى صفقة انتقال حر لمدة 3 سنوات قادمة.

وشهدت الفترة الماضية محاولات من جانب سيد عبد الحفيظ، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، من أجل إقناع اللاعب بالموافقة على تجديد تعاقده مع النادي، بل وقام برفع العرض المقدم من الأهلي إلى اللاعب ليصل إلى مليون و750 ألف دولار، ولكن اللاعب تمسك بخوض تجربة جديدة والاكتفاء بالفترة التى قضاها مع الأهلي خلال المواسم الأخيرة.

كان نادي فالنسيا عرض على النادي الأهلي فى يناير الماضي شراء المدة المتبقية من عقد اللاعب "6 أشهر" مقابل 600 ألف دولار، ولكن الأهلي بناءً على طلب ييس توروب، المدير الفنى، رفض وتمسك باستمرار اللاعب نظرا للحاجة إلى جهوده الفنية.

وانضم أليو ديانج إلى الأهلي في صيف 2019 قادمًا من نادي مولودية الجزائر، وسرعان ما فرض نفسه كعنصر أساسي في تشكيلة الفريق بفضل قوته البدنية الكبيرة وقدرته على القيام بالأدوار الدفاعية في وسط الملعب بكفاءة عالية.

وخلال مسيرته مع الأهلي، توج اللاعب بعدد كبير من البطولات، أبرزها دوري أبطال أفريقيا والدوري المصري الممتاز (3 مرات)، وكأس مصر (3 مرات)، وكأس السوبر المصري (4 مرات)، وكأس السوبر الأفريقي (مرتين).

كما خاض هذا الموسم 26 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها هدفا واحدا، وواصل أداء أدواره التكتيكية المعتادة في تأمين وسط الملعب.