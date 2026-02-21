موعد مباراة تشيلسي وبيرنلي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يستضيف ملعب ستامفورد بريدج، اليوم السبت، مواجهة هامة بين تشيلسي وضيفه بيرنلي، ضمن الجولة السادسة والعشرين من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

موعد مباراة تشيلسي وبيرنلي في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء (17:00) بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وبيرنلي في الدوري الإنجليزي

تنقل المباراة عبر قناتي beIN Sports MENA 1 HD وbeIN Sports HD1.

ويأمل تشيلسي في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتعزيز موقعه في جدول الترتيب، حيث يحتل الفريق المركز الخامس برصيد 44 نقطة، بعد موسم شهد مستويات متباينة، لكنه لا يزال في دائرة المنافسة على المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية، ويسعى لتحقيق الفوز ومواصلة الضغط على فرق المربع الذهبي مع اقتراب الحسم في الجولات الأخيرة من الموسم.

على الجانب الآخر، يدخل بيرنلي اللقاء في موقف صعب، إذ يقبع في المركز التاسع عشر برصيد 18 نقطة، ويصارع للبقاء في الدوري الممتاز، ما يجعل كل مباراة خارج الديار مهمة في صراع الهروب من شبح الهبوط، ويسعى الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية تمنحه دفعة معنوية كبيرة قبل الحسم النهائي للموسم.