فتح استثنائي لمعبر رفح.. استعدادات مكثفة لإدخال مساعدات رمضان إلى غزة
الرئيس السيسي: ضرورة الاستمرار في الحد من معدلات التضخم وضبط الأسواق
تكليفات رئاسية وخطط استثمارية.. مدبولي يترأس اجتماع مجلس المحافظين بتشكيله الجديد
آخر أعماله موسم حصاد الكاكا.. وفاة الريجيسير سعيد أرابيسك
رقم قياسي جديد ينتظر محمد صلاح بمباراة ليفربول ونوتنجهام
عاجل| شهيدان برصاص مُسيّرات إسرائيلية في خان يونس
الأرصاد: طقس اليوم السبت دافئ نهارًا بارد ليلًا.. وهذه درجات الحرارة بالمحافظات
إصدار شهادة وفاة درة وهي على قيد الحياة فى إثبات نسب
انتهاكات إسرائيلية جديدة في لبنان.. غارات تستهدف البقاع وبعلبك| تفاصيل
الخارجية الأردنية: تصريحات السفير الأمريكي بإسرائيل ضد مواقف ترامب
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 21-2-2026
موعد مباراة تشيلسي وبيرنلي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

إسراء أشرف

يستضيف ملعب ستامفورد بريدج، اليوم السبت، مواجهة هامة بين تشيلسي وضيفه بيرنلي، ضمن الجولة السادسة والعشرين من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

موعد مباراة تشيلسي وبيرنلي في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء (17:00) بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وبيرنلي في الدوري الإنجليزي

تنقل المباراة عبر قناتي beIN Sports MENA 1 HD وbeIN Sports HD1.

ويأمل تشيلسي في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتعزيز موقعه في جدول الترتيب، حيث يحتل الفريق المركز الخامس برصيد 44 نقطة، بعد موسم شهد مستويات متباينة، لكنه لا يزال في دائرة المنافسة على المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية، ويسعى لتحقيق الفوز ومواصلة الضغط على فرق المربع الذهبي مع اقتراب الحسم في الجولات الأخيرة من الموسم.

على الجانب الآخر، يدخل بيرنلي اللقاء في موقف صعب، إذ يقبع في المركز التاسع عشر برصيد 18 نقطة، ويصارع للبقاء في الدوري الممتاز، ما يجعل كل مباراة خارج الديار مهمة في صراع الهروب من شبح الهبوط، ويسعى الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية تمنحه دفعة معنوية كبيرة قبل الحسم النهائي للموسم.

أخطاء شائعة تمنع نزول الوزن وكيفية تصحيحها
لوتس سينا
تعفن إطارات السيارات
بيجو 406
