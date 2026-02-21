قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تكليفات رئاسية وخطط استثمارية.. مدبولي يترأس اجتماع مجلس المحافظين بتشكيله الجديد
آخر أعماله موسم حصاد الكاكا.. وفاة الريجيسير سعيد أرابيسك
رقم قياسي جديد ينتظر محمد صلاح بمباراة ليفربول ونوتنجهام
عاجل| شهيدان برصاص مُسيّرات إسرائيلية في خان يونس
الأرصاد: طقس اليوم السبت دافئ نهارًا بارد ليلًا.. وهذه درجات الحرارة بالمحافظات
إصدار شهادة وفاة درة وهي على قيد الحياة فى إثبات نسب
انتهاكات إسرائيلية جديدة في لبنان.. غارات تستهدف البقاع وبعلبك| تفاصيل
الخارجية الأردنية: تصريحات السفير الأمريكي بإسرائيل ضد مواقف ترامب
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 21-2-2026
جريمة مؤلمة في رمضان.. الصغيرة قمر جارها انتهك جسدها وتركها جثة بالمنيب
موعد مباراة مانشستر سيتي ونيو كاسل في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

رسميا.. انتهاء عقد محمد رمضان مع "روتانا موسيقى" منذ 6 أشهر

محمد رمضان
محمد رمضان
أحمد إبراهيم

انتهى عقد النجم محمد رمضان مع مجموعة روتانا للموسيقى بشكل رسمي منذ 6 أشهر.   

ومنذ انتهاء العقد المبرم بين محمد رمضان وروتانا، لم يجدد "رمضان" العقد معهم مرة أخرى حتى الآن. 

كان محمد رمضان، طرح مؤخرا أغنية "صح صح" بمشاركة لارا ترامب زوجة نجل الرئيس الأميركي إريك دونالد ترامب، وذلك عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، وحققت الأغنية والكليب نجاحا كبيرا مع الجمهور. 

يذكر أن محمد رمضان ينتظر طرح فيلمه السينمائي الجديد"أسد" الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي مليء بالتشويق والأكشن، ويركز على قضية التمييز العنصري والتعامل غير العادل بين الأفراد في المجتمع من خلال حقبة زمنية كان يعاني فيها الناس من هذه الظواهر، والفيلم من إخراج محمد دياب، تأليف شيرين دياب، ومحمد دياب، وخالد دياب، والمقرر عرضه في عيد الأضحى المبارك.

محمد رمضان الفنان محمد رمضان أعمال محمد رمضان افلام محمد رمضان أغانى محمد رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجريمة

الداخلية تكشف سبب إطلاق النار على صاحب مصنع ونجله في القليوبية

الفنانة عبلة كامل

عودة عبلة كامل إلى الشاشة تثير القلوب والجدل.. هل تخفي الفنانة القديرة أزمة صحية؟

الزمالك

سؤال مثير من مهيب عبد الهادي بعد فوز الزمالك على حرس الحدود

محمد رمضان

حساب يضم 10ملايين هدية من محمد رمضان لواحد من جمهوره.. ما المقابل؟

حالة الطقس

توقعات الطقس حتى الأربعاء .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على هذه المناطق

زيزو

طارق السيد يكشف كواليس جديدة بشأن رحيل زيزو عن الزمالك

الطفل محمد

حقيقة بتر ساق الطفل محمد صاحب واقعة باسوس بالقليوبية |تفاصيل

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم السبت 21-2-2026

ترشيحاتنا

غدًا.. البحوث الإسلاميَّة يفتتح الأسبوع الدعوي الـ18 في جامعة الأزهر بندوة تحت عنوان: مفهوم القراءات الحداثيَّة ونشأتها

غدًا.. البحوث الإسلاميَّة يفتتح الأسبوع الدعوي الـ18 في جامعة الأزهر

الأزهر للفتوى يوضح 13 أدبا لتعظيم كتاب الله.. تعرف علليها

الأزهر للفتوى يوضح 13 أدبا لتعظيم كتاب الله.. تعرف عليها

حكم ابتلاع الصائم للريق مصاحبا البلغم

حكم ابتلاع الصائم للريق مصاحبا بالبلغم.. الإفتاء تجيب

بالصور

برغم اتباع الرجيم.. 12 خطأ شائعًا يمنعك من فقدان الوزن

أخطاء شائعة تمنع نزول الوزن وكيفية تصحيحها
أخطاء شائعة تمنع نزول الوزن وكيفية تصحيحها
أخطاء شائعة تمنع نزول الوزن وكيفية تصحيحها

سينا.. عرض أغلى سيارة لوتس في العالم للبيع بمزاد علني

لوتس سينا
لوتس سينا
لوتس سينا

ما هي ظاهرة "تعفن الإطارات"؟ وكيف تحمي سيارتك

تعفن إطارات السيارات
تعفن إطارات السيارات
تعفن إطارات السيارات

بسعر 300 ألف جنيه فقط.. اركب السيارة "الكريستالة" بحالة فابريكا

بيجو 406
بيجو 406
بيجو 406

فيديو

ازالة تعدي

حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد