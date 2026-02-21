أسعار الذهب اليوم السبت 21-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

يرصد موقع صدى البلد أسعار الذهب والتى تشمل كل الأعيرة والجنيه الذهب اليوم السبت 21-2-2026

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 7703 جنيه للشراء و 7645 جنيه للبيع .

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 7061 جنيه للشراء و 7008 جنيه للبيع.

سعر عيار 18

وسجل سعر عيار 18 الأوسط انتشار نحو 5777 جنيه للشراء و 5734 جنيه للبيع.

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 6740 جنيه للشراء و 6960 جنيه للبيع.

سعر الذهب

سعر أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 5043 دولار للشراء و 5042 دولار للبيع.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 53.92 ألف جنيه للبيع و 53.52 ألف جنيه للبيع.



وثبتت أسعار الذهب خلال اليومين الماضيين في الأسواق الآسيوية، بعدما سجلت قفزة قوية تجاوزت 2% في الجلسة السابقة، في ظل ضعف السيولة بسبب عطلات رأس السنة القمرية، بينما يواصل المستثمرون تقييم المخاطر الجيوسياسية المستمرة والإشارات المتباينة الصادرة عن مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

سعر الدولار اليوم السبت 21-2-2026

وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 4,971.55 دولار للأوقية، فيما هبطت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.4% إلى 4,991.59 دولار.

وكان المعدن الأصفر قد قفز بنسبة 2.1% الأربعاء، متجاوزًا مؤقتًا مستوى 5,000 دولار للأوقية، ليستعيد معظم خسائره التي تكبدها في وقت سابق من الأسبوع؛ بحسب موقع (إنفستنج) الأمريكي .