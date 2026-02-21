تحذير عاجل لكافة المزارعين بشأن حالة عدم الاستقرار الجوي.. تفاصيل

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، "الانفوجراف الاسبوعي" في نسخته رقم 287 حول الحصاد الاسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الاسبوع الماضي في الفترة من 13 وحتى 19 فبراير الجاري، كما أصدر المركز ايضا ملخصا بالفيديو، حول انشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

وسلط الانفوجراف الضوء على اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعلاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والعقيد دكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة؛ للاطلاع على الاستعدادات الجارية لاستقبال شهر رمضان المبارك.

بينما بعث علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، كما استقبل فاروق وفدا رفيع المستوى من لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ؛ لتعزيز التعاون المشترك، كما استقبل أيضا وفدا من وزارة التعاون الدولي الدنماركية والمستشار الاقتصادي للسفارة الدنماركية بالقاهرة؛ لبحث سبل تعزيز أطر التعاون المشترك.



واحتفلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بتخريج 15 مبعوثا من 14 دولة أفريقية في البرنامج التدريبي، الذي عقد تحت عنوان: تمكين المرأة الريفية الأفريقية من خلال القروض الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، كما أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتنسيق مع محافظة مطروح، مبادرة موسعة لتوزيع المساعدات الغذائية والعينية على الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً بالمحافظة

وأصدر مركز البحوث الزراعية وقطاع الإرشاد الزراعي، تحذيرا عاجلا لكافة المزارعين بشأن حالة عدم الاستقرار الجوي، ببعض التوصيات الهامة لتجنب أية آثار سلبية على المحاصيل، كما أعلن مركز بحوث الصحراء، بالتعاون مع الشركة العامة للبترول عن توزيع عدد من المشروعات التنموية المتكاملة بتجمع الباغة بمدينة رأس سدر

وواصل مركز بحوث الصحراء، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، زياراته الميدانية ضمن مبادرة “اسأل واستشير” للأسبوع الثالث على التوالي، دعمًا للمزارعين وتعزيزًا للتنمية الزراعية المستدامة، كما تفقد اللواء أ.ح خالد شعيب محافظ مطروح، والدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، نيابة عن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنشطة مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، كما استقبل مركز خدمات "النثيلة" التابع للمركز، اللواء عاصم سعدون نائب المحافظ، لمتابعة سير العمل ودعم المزارعين بالمنطقة.

بينما أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن انطلاق سلسلة من الندوات الإرشادية الموسعة بمركز إهناسيا بمحافظة بني سويف، لتفعيل منظومة الزراعة التعاقدية لمحاصيل: فول الصويا، عباد الشمس، والذرة الصفراء، بهدف دعم وتشجيع المزارعين، كما أعلنت الوزارة عن استمرار توافد الشركات والمؤسسات المتخصصة لحجز مساحاتها بفعاليات "معرض زهور الربيع 2026" في دورته رقم 93، والمقرر انطلاقه نهاية مارس المقبل بالمتحف الزراعي بالدقي

وأعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إزالة نحو 1341 حالة تعدي على مستوى محافظات الجمهورية خلال أسبوع، من بينها 378 حالة إزالة فورية تم التعامل معها في المهد قبل تفاقمها، و963 حالة تعديات سابقة تم تنفيذ قرارات الإزالة الخاصة بها

بينما وافق مجلس إدارة المشروع القومى لاحياء البتلو برئاسة علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، على اعتماد مبلغ 297 مليونا و360 ألف جنيه، تمويلا جديدا لـ 425 مستفيدا من صغار المربين وشباب الخريجين، كما أصدر قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة نحو 468 ترخيص تشغيل ما بين تجديد وأول مرة لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفيه والداجنة ومراكز تجميع الألبان، خلال النصف الأول من شهر فبراير.

وأعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أنه تم تعقيم وتحصين نحو 11642 كلب، شملت تحصين 10,282 كلب، وتعقيم 1,360 كلب، وذلك بمشاركة منظمات المجتمع المدني، ومن خلال التعاون والتنسيق مع الاتحاد النوعي للرفق بالحيوان

فيما اختتم معهد بحوث التناسليات الحيوانية سلسلة من الأنشطة الميدانية والتدريبية المكثفة بمحافظتي بني سويف وسوهاج، بالتعاون مع برنامج الاتحاد الأوروبي للتنمية الزراعية في مصر، لدعم صغار المربين في القرى الأكثر احتياجا، كما اختتم أيضا، فعاليات الدورة التدريبية حول تطبيق التلقيح الاصطناعي لعدد من الأطباء البيطريين، كما استقبل معهد بحوث الصحة الحيوانية، وفدا رفيع المستوى من وزارة التعاون الدولي الدنماركية، يرافقهم الملحق الاقتصادي للسفارة الدنماركية بالقاهرة.

بينما أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تجديد الاعتماد الدولي (ISO/IEC 17025) من قبل المجلس الوطني للاعتماد "إيجاك"، للمعمل الفرعي لبحوث الصحة الحيوانية بمحافظة كفر الشيخ، التابع لمعهد بحوث الصحة الحيوانية، كما وقع معهد بحوث الصحة الحيوانية بروتوكول تعاون موسع مع المجلس الوطني للاعتماد (EGAC)، بهدف تعزيز نظم الجودة في المواصفات القياسية الدولية للاختبار والمعايرة ومنح اختبارات الكفاءة ونظم الأمن والأمان الحيوي والعترات المرجعية وسلامة الغذاء

وقدم المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، محاضرة بعنوان "متبقيات المبيدات وتأثيرها على الصادرات الزراعية المصرية" فى إطار البرنامج التدريبى المجانى لليوم الواحد المنظم من قبل مركز تدريب وتنمية القدرات للمهندسين الزراعيين والقيادات التابع لنقابة المهن الزراعية، كما شارك في "ورشة العمل الاسفيرية حول البحث الزراعي الريادي" البرنامج العربي للابتكار الاخضر، كما تم توقيع بروتوكول تعاون مع معهد بحوث القطن، وبلغ إجمالي العينات التي استقبلها المعمل خلال هذا الأسبوع نحو 8566 عينة.

كما كشفت لجنة مبيدات الآفات الزراعية عن أنه قد بلغ إجمالي الإصدارات منذ أول فبراير نحو 1807 إجراءً فنياً وإدارياً، شملت 390 شهادة اجتياز التقييم الحيوي، و364 شهادة تأهيل مطبقي المبيدات، و 306 بطاقة استدلالية، ومنح 297 موافقة فنية للاستيراد و232 إفراجاً جمركياً، بالإضافة إلى إصدار 171 شهادة تسجيل، 28 شهادة تدريب المشتغلين بالمبيدات، 6 ترخيص تشغيل مصنع، 4 إفادات

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة.