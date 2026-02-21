قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

ضبط المتهم بإنهاء حياة محام فى أول ليالى رمضان بقنا

ضبط متهم
ضبط متهم

تمكنت قوة أمنية بقنا، من ضبط المتهم بإنهاء حياة محامى فى أول ليالى شهر رمضان المبارك، في منطقة السوق الفوقانى بمدينة قنا، والذى تمكن من الهرب عقب إطلاق النار على المجنى عليه.

ونجحت أجهزة البحث بقنا، فى تحديد هوية مرتكب الواقعة، وتتبع مسار هروبه، إلى أن تم ضبطه، والتحفظ عليه بمركز الشرطة، تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وكانت أجهزة الأمن بقنا، تلقت إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد مصرع شخص بطلق ناري، في منطقة السوق الفوقانى بنطاق مدينة قنا.

وبالانتقال والفحص تبين مصرع عبدالله عطيتو، محام، من أبناء قرية المراشدة التابعة لمركز الوقف، ومقيم ببندر قنا؛ بسبب خلافات مالية بين شخص مع شقيقه.

وتبين أن المجنى عليه كان فى طريقه إلى أداء صلاة تراويح أول ليالي شهر رمضان المبارك، إلا أن رصاصة الغدر أنهت حياته قبل أن يلحق الصلاة بالمسجد.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة إلى موقع البلاغ وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا العام، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة، وجرى تحرير محضر لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتهمين. 

قنا شهر رمضان المبارك ضبط المتهم السوق الفوقانى أخبار قنا

