الذهب والفضة.. على جمعة يوضح نصاب زكاة الأثمان
لمرضي السكر .. الصحة تنصح: افطر فوراً وأكسر الصيام في هذه الحالة
توروب : الأهلي حسم الصعود لدوري الأبطال.. ومتشوق لرؤية جماهير الفريق
حذف المقطع من المواقع.. منع تداول فيديو إجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية
توروب يكشف عن موقفه بشأن مشاركة إمام عاشور في مباراة الجيش الملكي
رمضان 2026 .. نصائح مهمة من الصحة لصيام آمن
دعونا نتعلم من أخطاء الماضي.. ماذا قال توروب عن أزمة إمام عاشور؟
80 ألف متظاهر يحتشدون في ميونيخ رفضا للنظام الإيراني بالتزامن مع مؤتمر الأمن
وزير الخارجية السوري: نسعى لمحاسبة الأسد من خلال الجنائية الدولية
الأعلى للإعلام يمنع تداول محتوى مصور لواقعة تسىء لكرامة أحد الشباب
بـ الحنطور.. صفحة ليفربول تعلق على مواجهة برايتون الليلة
كامل الوزير يفتتح محطة الحاويات تحيا مصر بميناء دمياط
بعد 3 سنوات خصومة.. القودة تنهى صفحة الحزن بين عائلتين بقرية الترامسة فى قنا

يوسف رجب

تمكنت الجهود الشعبية والأمنية بقنا من إسدال الستار على خصومة ثأرية بين عائلتى آل مسلم وآل موسى بقرية الترامسة، بعد خصومة امتدت لأكثر من 3 سنوات، عقب خلافات على قطعة أرض زراعية.

جرت مراسم الصلح فى سرادق كبير بقرية الترامسة، ضم الآلاف من أبناء قنا، بحضور قيادات مديرية أمن قنا، والشيخ عباس شومان، رئيس لجنة المصالحات بالأزهر الشريف، والنائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، ولفيف من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وسط تواجد مكثف لقوات الأمن.


 

تضمنت مراسم الصلح تقديم الكفن" القودة"، من عائلة آل موسى إلى عائلة آل مسلم "أولياء الدم"، بعد جهود مكثفة من قبل أعضاء المصالحات، انتهت بقبول الصلح والتراضى، وفتح صفحة جديدة من المحبة والتسامح.

ترجع وقائع الخصومة الثأرية إلى ١ ديسمبر ٢٠٢٢ ، عقب مشاجرة بين عائلتي آل مسلم و آل موسى بسبب خلافات على قطعة أرض زراعية مساحتها ٥ قراريط، نتج عنها مقتل حسن محمد بكير ٤٠ عاما، وإصابة آخرين.

وتدخلت قوات الأمن، وتم إلقاء القبض على عدد من الأشخاص من الطرفين، وقضى كل منهم عام فى الحبس، وتم الإفراج عنهم لعدم كفاية الأدلة.

قنا خصومة ثأرية قطعة أرض زراعية مراسم الصلح قرية الترامسة

