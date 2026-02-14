وزير الخارجية: التعاون والتكامل بشأن نهر النيل يحقق المنفعة المشتركة والمصالح المتبادلة

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، أهمية التعاون والتكامل في نهر النيل لتحقيق المنفعة المشتركة والمصالح المتبادلة، مبرزا أهمية التمسك بروح التوافق والأخوة بمبادرة حوض النيل (NBI)، ورفض الإجراءات الأحادية.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده وزير الخارجية، اليوم السبت، مع إدوارد بيزيمانا، وزير الخارجية والتكامل الإقليمي والتعاون من أجل التنمية البوروندي، على هامش قمة الاتحاد الإفريقي؛ لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتنسيق المواقف إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وثمَّن الوزير عبد العاطي، دور الرئاسة البوروندية الحالية للمجلس الوزاري لمبادرة حوض النيل NBI.. مرحبًا بالخطوات المتخذة في العملية التشاورية لاستعادة الشمولية وفقا للقانون الدولي للحفاظ على مصالح جميع دول حوض النيل.

وأعرب وزير الخارجية عن التطلع إلى مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وبوروندي، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وتحقيق المصالح المشتركة للبلدين، خاصة في ضوء ما يجمعهما من علاقات تاريخية، مشددًا على دعم مصر لبوروندي خلال فترة رئاستها للاتحاد الإفريقي العام الجاري.

وفيما يتعلق بالقضايا الإقليمية؛ تبادل الوزيران الآراء، حول سبل تعزيز السلم والأمن والتنمية بالقارة الإفريقية، لا سيما منطقة البحيرات العظمى.

وأكد وزير الخارجية، أهمية ربط تحقيق السلام واستعادة الاستقرار؛ بتحقيق التنمية وضمان استدامتها في إطار مقاربة شاملة، وكذلك استعداد مصر للتعاون مع كل الأطراف في منطقة شرق الكونجو، وتطلعها للمساهمة في إجراءات بناء الثقة، والتي قد تسهم في التوصل إلى تهدئة حقيقية بين الطرفين.