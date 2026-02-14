عودة إمام عاشور.. قائمة الاهلي لمواجهة الجيش الملكي بدوري أبطال إفريقيا

أعلن الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن قائمة فريقه لمواجهة الجيش الملكي المغربي، المقرر لها مساء غد الأحد، ضمن منافسات الجولة الختامية لمرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وجاءت قائمة النادي الأهلي كالتالي:

محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء - ياسين مرعي - أحمد رمضان بيكهام - محمد علي بن رمضان - ياسر إبراهيم - كامويش - مروان عطية - حسين الشحات - أشرف بن شرقي - إمام عاشور - أليو ديانج - أحمد عيد - عمرو الجزار - مروان عثمان - كريم فؤاد - طاهر محمد طاهر - محمد هاني - احمد نبيل كوكا