صدام سياسي في إسرائيل.. هرتسوج يطالب نتنياهو بتوضيح عاجل عن تصريحات ترامب بشأن العفو

كشفت مصادر مقربة من إسحاق هرتسوج لصحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أن الرئيس الإسرائيلي يتوقع توضيحا من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن ما إذا كان له دور في التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي انتقد فيها هرتسوج بشدة ودعاه إلى "أن يخجل من نفسه" لعدم استجابته لطلب عفو قُدم إليه.



وبحسب المصادر، فإن صدور هذه التصريحات بعد وقت قصير من لقاء جمع ترامب بنتنياهو أثار تساؤلات داخل الأوساط الإسرائيلية، لا سيما أن الوفد المرافق لهرتسوج أبدى صدمة من حدة الهجوم، وأشارت المصادر إلى أنه في حال تبيّن أن نتنياهو يقف وراء هذه التصريحات أو شجع عليها، فإن ذلك سيُعد "تجاوزاً للخطوط الحمراء".



وشهدت عطلة نهاية الأسبوع اتصالات ومحادثات بين الرئيس الإسرائيلي ومسؤولين أمريكيين لبحث تداعيات التصريحات، وسط حالة من الترقب بشأن طبيعة الرد أو التوضيح المحتمل من مكتب نتنياهو .