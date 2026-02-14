نيوكاسل يهزم أستون فيلا 3-1 ويصعد لثمن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

فاز فريق نيوكاسل يونايتد على نظيره أستون فيلا، بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار الدور الرابع ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

جاءت ثلاثية نيوكاسل عن طريق ساندرو تونالي (هدفين) ونيك فولتيماد في الدقائق 63، 76، 88.

فيما جاء هدف أستون فيلا عن طريق تامي أبراهام في الدقيقة 14.

وشهدت الدقيقة 45+1، حصول ماركو بيزوت، لاعب فريق أستون فيلا على بطاقة حمراء.

جاء تشكيل أستون فيلا كالتالي:

حراسة المرمى: بيزوت.

خط الدفاع: دين - توريس - ليندلوف - بوجاردي.

خط الوسط: لويز - أونانا - بايلي - باركلي - روجرز.

خط الهجوم: تامي أبراهام.

وجاء تشكيل نيوكاسل يونايتد كالتالي:

حراسة المرمى: رامسديل.

خط الدفاع: تريبير - ثياو - برن - هال.

خط الوسط: وصالو - تونالي - رامزي.

خط الهجوم: مورفي - فولتيماد - بارنز.

وبهذه النتيجة، يتأهل فريق نيوكاسل إلى دور الـ 16 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.